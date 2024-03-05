Глушаков рассказал о шефе Черчесова, из-за которого не попал на ЧМ-2018

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков высказал свою точку зрения на непопадание в состав сборной России на чемпионат мира-2018. По его мнению, это произошло из-за закулисных игр, связанных с контрактом игрока со «Спартаком».

– В 2018 году Черчесов не вызвал вас в сборную России на домашний чемпионат мира. В этой истории явно не все было чисто.

– Перед началом чемпионата мира меня назначили вице-капитаном команды, но вы же понимаете, что Черчесов не просто так меня не вызвал. Его попросили меня не вызывать, так как были закулисные игры, связанные с моим контрактом в «Спартаке».

Я ему позвонил и спросил: «В чем проблема?» Он мне ответил: «Когда вырастешь, ты поймешь». Обиды нет, Черчесов был таким же работодателем, как и все другие тренеры. То, что скажут ему сделать, он должен был сделать. У него был шеф, который сказал не вызывать меня, поэтому и отцепил от сборной.

– Кто эти люди, которые руководили Черчесовым?

– Я знаю примерно этих людей, они все из футбола, их все знают, но не хочу мусолить эту тему.

– Черчесов сказал: «Вырастешь – поймешь». Вы сразу поняли, в чем проблема?

– На то время не особо понимал. Ему надо было подсказать мне, поэтому он сказал: «Когда-то я тоже сталкивался с историей, которая происходит с тобой сейчас, но ты вырастешь и поймешь все». Он мне честно и аккуратно объяснил. На тот момент я не понимал и не знал, что происходит вокруг и около российского футбола. Только спустя время понял, как работает наш футбол.

Если бы я знал про все это, когда мы выигрывали чемпионство, может, сегодня в футбол уже и не играл бы. Голова у меня забита была только игрой в футбол. Я не хочу давать больше подробностей, уже много всего было сказано, пусть все живут своей судьбой. Обиды ни на кого не держу. Время лечит.

– На месте Черчесова вы бы как поступили?

– Если руководители говорят, то что я могу сделать? Я бы по-человечески вызвал игрока к себе, сказал верные мысли, подсказал бы как старший товарищ: сходи туда, переговори с теми людьми и так далее. Как-то так. А не просто по телефону бы сказал, как это сделал Черчесов.