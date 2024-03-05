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    • Глушаков рассказал о шефе Черчесова, из-за которого не попал на ЧМ-2018

    Глушаков рассказал о шефе Черчесова, из-за которого не попал на ЧМ-2018

    Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков высказал свою точку зрения на непопадание в состав сборной России на чемпионат мира-2018. По его мнению, это произошло из-за закулисных игр, связанных с контрактом игрока со «Спартаком».

    – В 2018 году Черчесов не вызвал вас в сборную России на домашний чемпионат мира. В этой истории явно не все было чисто.

    – Перед началом чемпионата мира меня назначили вице-капитаном команды, но вы же понимаете, что Черчесов не просто так меня не вызвал. Его попросили меня не вызывать, так как были закулисные игры, связанные с моим контрактом в «Спартаке».

    Я ему позвонил и спросил: «В чем проблема?» Он мне ответил: «Когда вырастешь, ты поймешь». Обиды нет, Черчесов был таким же работодателем, как и все другие тренеры. То, что скажут ему сделать, он должен был сделать. У него был шеф, который сказал не вызывать меня, поэтому и отцепил от сборной.

    – Кто эти люди, которые руководили Черчесовым?

    – Я знаю примерно этих людей, они все из футбола, их все знают, но не хочу мусолить эту тему.

    – Черчесов сказал: «Вырастешь – поймешь». Вы сразу поняли, в чем проблема?

    – На то время не особо понимал. Ему надо было подсказать мне, поэтому он сказал: «Когда-то я тоже сталкивался с историей, которая происходит с тобой сейчас, но ты вырастешь и поймешь все». Он мне честно и аккуратно объяснил. На тот момент я не понимал и не знал, что происходит вокруг и около российского футбола. Только спустя время понял, как работает наш футбол.

    Если бы я знал про все это, когда мы выигрывали чемпионство, может, сегодня в футбол уже и не играл бы. Голова у меня забита была только игрой в футбол. Я не хочу давать больше подробностей, уже много всего было сказано, пусть все живут своей судьбой. Обиды ни на кого не держу. Время лечит.

    – На месте Черчесова вы бы как поступили?

    – Если руководители говорят, то что я могу сделать? Я бы по-человечески вызвал игрока к себе, сказал верные мысли, подсказал бы как старший товарищ: сходи туда, переговори с теми людьми и так далее. Как-то так. А не просто по телефону бы сказал, как это сделал Черчесов.

    • Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала.
    • Глушаков сыграл последний матч за национальную команду в марте 2018 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2024 09:50
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    Комментарии (5)
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    BVG4
    1709625757
    Вот бляха, где был реальный шанс у России завоевать The World Cup! Если бы не эти интриги!, Колхозник без сомнения стал бы и обладателем трофея и лучшим игроком ЧМ! Не повезло....
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    СпорЦмен
    1709626618
    Время прошло, он стал старше, но не повзрослел. Короче ничего до сих пор не понял. Его не вызвали, просто не хотели позориться, выпускать ч.мо на поле! :)))
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    VPERDIV SPARTAK
    1709626888
    В свинарне постоянно разборы оказывается и закулисные темы )) вот мы и говорим позор спартак
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    гууд
    1709627018
    подсказал бы как старший товарищ: сходи туда, переговори с теми людьми! тебе же намекнули иди на *у*! что же ты не пошел?
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    Дядя Серёжа
    1709631450
    адреса, явки, Фамилии...
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