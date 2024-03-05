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    • Черчесов прокомментировал скандальное высказывание Глушакова

    Черчесов прокомментировал скандальное высказывание Глушакова

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы по поводу высказывания бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

    Денис Глушаков дал удивительное интервью. Сказал, что вы его назначили вице-капитаном, но кто-то сверху, ваш шеф, запретил вам взять его в итоге на чемпионат мира 2018 года. Кто шеф?

    – Я, кстати, читал [интервью Глушакова]. А кто шеф-то?

    – Признайтесь.

    – Я прочитал внимательно его интервью. Ни одной фамилии не прозвучало. Я так не люблю, если честно. Если «шеф», скажи кто. Кто это, что это? Во-первых, он должен был оценить, что я ему сам позвонил и сказал, что он не в составе. Это уже, наверное, большой плюс.

    – Это честно, по крайней мере.

    – Естественно, я объяснил. Сказал: «Слушай, я главный тренер. Когда будешь главным тренером, тогда поймешь, как решения принимаются, по каким критериям». Вот и все. Он не может догадаться, что не соответствовал он по той или иной причине тем задачам, которые мы ставили? Причем футболист хороший. Причем заслуженный. Причем мною уважаемый. Поэтому я ему и позвонил. А потом читаешь… Это немножко неправильно.

    • Глушаков сказал, что не попал в состав сборной России на ЧМ-2018 из-за закулисных игр, связанных с контрактом игрока со «Спартаком».
    • В последний раз он выступал за национальную команду в марте 2018-го.
    • Этой зимой 37-летний Глушаков стал футболистом «Урарту».

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    Источник: Smotrim.ru

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    05.03.2024 11:39
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    Комментарии (11)
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    WE ARE FOR PETER
    1709629639
    В свинарне раздрай как всегда)))
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    WE ARE FOR PETER
    1709629707
    Ждём исчо от Титова чё нить,или как его назвал Романцев отработанный материал ))
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709629772
    Всю жизнь в Спартаке грызня хряков постарше с подсвинками))) а все от наркоты
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    Александр-Каратеев-yandex
    1709629965
    Высокомерие, самовлюбленность, гордыня-так и плещут из уст Стасика. Как должен был Глушаков оценить что Черчесов ему позвонил? Подойти, поклониться,лизнуть ботинок и сказать :"О великий Стас, спасибо за то, что ты не берёшь меня в сборную" Так что ли?
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    Yauza
    1709633239
    На этот сайт, похоже, трафик гонят питерские психотерапевты, работающие с униженными и оскорбленными) Или это газовое ЦИПСО)))
    Ответить
    моэм
    1709638022
    Немногие тренеры находят силы и смелость чтобы лично сообщать что игрок "отцеплен" , прячутся за другими , чтобы те сообщили .....Черчесов поступил достойно , как настоящий мужик , поэтому не думаю что у Дениса могут быть к нему претензии , как к тренеру и как к человеку.....что же касаемо Глушакова , то уверен что СМИ просто передёрнули слова , извратили смысл сказанного , этим они занимаются постоянно ....а чаще просто врут .
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    FRZZ
    1709640858
    Короче Глушаков везде успел мутить воду.
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    andrei-sarap-yandex
    1709642096
    ГЛУШАКОВ мудак лицемер провокатор....по роже видно...ШЕФ РОМАШКА В СПАРТАК
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