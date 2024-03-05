Черчесов прокомментировал скандальное высказывание Глушакова

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы по поводу высказывания бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

– Денис Глушаков дал удивительное интервью. Сказал, что вы его назначили вице-капитаном, но кто-то сверху, ваш шеф, запретил вам взять его в итоге на чемпионат мира 2018 года. Кто шеф?

– Я, кстати, читал [интервью Глушакова]. А кто шеф-то?

– Признайтесь.

– Я прочитал внимательно его интервью. Ни одной фамилии не прозвучало. Я так не люблю, если честно. Если «шеф», скажи кто. Кто это, что это? Во-первых, он должен был оценить, что я ему сам позвонил и сказал, что он не в составе. Это уже, наверное, большой плюс.

– Это честно, по крайней мере.

– Естественно, я объяснил. Сказал: «Слушай, я главный тренер. Когда будешь главным тренером, тогда поймешь, как решения принимаются, по каким критериям». Вот и все. Он не может догадаться, что не соответствовал он по той или иной причине тем задачам, которые мы ставили? Причем футболист хороший. Причем заслуженный. Причем мною уважаемый. Поэтому я ему и позвонил. А потом читаешь… Это немножко неправильно.