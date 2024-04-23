Байрамян сделал заявление о своем будущем в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру.
– Пока все идет к тому, что я закончу карьеру в «Ростове». А как будет на самом деле, посмотрим.
Сейчас я в «Ростове», защищаю цвета и флаг своей любимой команды. У меня еще контракт на полтора года.
– Но ты явно не через полтора года будешь заканчивать.
– По внутреннему и физическому состоянию, думаю, могу еще несколько лет играть.
Если бы выбор зависел только от меня, играл бы до конца карьеры в «Ростове». Я люблю свой клуб.
- В январе Байрамяну исполнилось 32 года.
- Хавбек в системе «Ростова» с 2010 года.
- Его статистика за главную команду: 203 матча, 11 голов, 18 ассистов.