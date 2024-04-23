Байрамян сделал заявление о своем будущем в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру.

– Пока все идет к тому, что я закончу карьеру в «Ростове». А как будет на самом деле, посмотрим.

Сейчас я в «Ростове», защищаю цвета и флаг своей любимой команды. У меня еще контракт на полтора года.

– Но ты явно не через полтора года будешь заканчивать.

– По внутреннему и физическому состоянию, думаю, могу еще несколько лет играть.

Если бы выбор зависел только от меня, играл бы до конца карьеры в «Ростове». Я люблю свой клуб.