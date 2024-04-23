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    Байрамян сделал заявление о своем будущем в «Ростове»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру.

    – Пока все идет к тому, что я закончу карьеру в «Ростове». А как будет на самом деле, посмотрим.

    Сейчас я в «Ростове», защищаю цвета и флаг своей любимой команды. У меня еще контракт на полтора года.

    – Но ты явно не через полтора года будешь заканчивать.

    – По внутреннему и физическому состоянию, думаю, могу еще несколько лет играть.

    Если бы выбор зависел только от меня, играл бы до конца карьеры в «Ростове». Я люблю свой клуб.

    • В январе Байрамяну исполнилось 32 года.
    • Хавбек в системе «Ростова» с 2010 года.
    • Его статистика за главную команду: 203 матча, 11 голов, 18 ассистов.

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    Источник: Sport24

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    TIMOTHY
    1713900196
    Удачи тебе Хорик
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