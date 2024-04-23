Тухель может возглавить клуб АПЛ

Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель предпочитает вернуться в АПЛ этим летом, несмотря на интерес со стороны «Барселоны». Ранее сообщалось об интересе к 50-летнему специалисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

По данным ESPN, специалист не исключил возможности перехода в «блауграну», однако он обеспокоен финансовой стабильностью клуба. Тухель считает, что отсутствие трансферных средств может помешать планам по усилению состава.