Тухель может возглавить клуб АПЛ

Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель предпочитает вернуться в АПЛ этим летом, несмотря на интерес со стороны «Барселоны». Ранее сообщалось об интересе к 50-летнему специалисту со стороны «Манчестер Юнайтед».
По данным ESPN, специалист не исключил возможности перехода в «блауграну», однако он обеспокоен финансовой стабильностью клуба. Тухель считает, что отсутствие трансферных средств может помешать планам по усилению состава.
- Тухель ранее объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона.
- В 2021–2022 годах он тренировал «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов.