Мостовой высказался о борьбе за выживание в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что пока не видит явного кандидата на вылет из РПЛ.

«Для меня изначально не было явного аутсайдера. Все говорили про «Сочи», но они могут выиграть одну или две игры – вклинятся в борьбу.

Вижу, что круг претендентов не изменился, так и осталось где-то шесть команд. У меня нет явного кандидата на вылет из РПЛ – все могут друг друга наказать», – сказал Мостовой.