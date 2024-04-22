Федун сравнил уровень РПЛ с чемпионатом России 28-летней давности

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил текущий уровень российской Премьер-лиги.

«Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996 года, когда уровень первенства резко упал. Лига слабая. И в матче «Ростов» – «Спартак» мы видели примитивную игру в стиле «бей-беги». Но это понятно: мы находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать», – сказал Федун.