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    • Федун сравнил уровень РПЛ с чемпионатом России 28-летней давности

    Федун сравнил уровень РПЛ с чемпионатом России 28-летней давности

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил текущий уровень российской Премьер-лиги.

    «Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996 года, когда уровень первенства резко упал. Лига слабая. И в матче «Ростов» – «Спартак» мы видели примитивную игру в стиле «бей-беги». Но это понятно: мы находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать», – сказал Федун.

    • В матче 25-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» гости одержали победу со счетом 1:5.
    • После 24 матчей первое место занимает «Зенит», имеющий в активе 50 очков, второе место у «Краснодара» – 46 очков, «Динамо» замыкает тройку с 41 очком в активе.
    • В сезоне-1996 «Спартак» стал чемпионом России, выиграв в «золотом» матче у «Алании» (2:1). Третье место занял «Ротор».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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