Федун сравнил уровень РПЛ с чемпионатом России 28-летней давности

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил текущий уровень российской Премьер-лиги.
«Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996 года, когда уровень первенства резко упал. Лига слабая. И в матче «Ростов» – «Спартак» мы видели примитивную игру в стиле «бей-беги». Но это понятно: мы находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать», – сказал Федун.
- В матче 25-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» гости одержали победу со счетом 1:5.
- После 24 матчей первое место занимает «Зенит», имеющий в активе 50 очков, второе место у «Краснодара» – 46 очков, «Динамо» замыкает тройку с 41 очком в активе.
- В сезоне-1996 «Спартак» стал чемпионом России, выиграв в «золотом» матче у «Алании» (2:1). Третье место занял «Ротор».