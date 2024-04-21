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    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

    • Единственный гол с передачи Матео Кассьерры забил Клаудиньо.
    • «Зенит» лидирует с 4-очковым отрывом.
    • 24 апреля «Зенит» примет в 21-м туре «Рубин».

    – Во втором тайме меньше стали мяч контролировать, стали гораздо больше ошибаться, от этого пошла нервозность, что приводило к опасным моментам у наших ворот. Грубейшие ошибки. Тот случай, когда в таком режиме функциональное состояние играет важную роль. Во втором тайме мы выглядели абсолютно невыразительно и по контролю, и по движению. В первом тайме хорошее качество игры и моменты создавали, а во втором мы слишком много ошибались в простейших передачах, позволял создать много моментов. Второй тайм не получился у нас, вышел очень нервным, исходя из такого скользкого счета.

    – В перерыве заменили Педро на Андрея Мостового. Почему?

    – У Педро игра не получилась. Очень малоактивен был в первом тайме. У нас есть Андрей Мостовой, который находится в хорошем состоянии, свежий игрок. Мы решили его выпустить, чтобы больше было активности и открываний вперед. Андрей смотрелся неплохо.

    – В какой‑то момент вы перешли на игру в три центральных защитника во втором тайме.

    – Это связано с тем, что сложнее было контролировать мяч и выходить из обороны. Мы просто Славу (Караваева) под сильную ногу поставили, а в другую сторону поставили Нино под сильную ногу. В первом и во втором тайме Караваеву, играя слева, не всегда удобно было уходить во фланг. Мы так укрепили и оборону, так как стали проседать, и немного поставили игроков под позиции на флангах под сильную ногу.

    – По неназначенному пенальти есть что сказать?

    – Только улыбка и полное непонимание.

    – Через два дня на третий игра с «Рубином». Ротация будет серьезной?

    – Посмотрим. Игра на игру не приходится. Иногда игроки смотрятся тяжело, но через два–три дня втягиваются в такой режим и смотрятся лучше. Мы это проанализируем и решим.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    Semenycch
    1713715240
    Все по делу.
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    ...уефан
    1713715385
    ..."Вот придёт наш барин, барин нас рассудит"(с)...
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1713715755
    Больше российских игроков в основу, а не бразильцев и легинеров
    Ответить
    vvv123
    1713724140
    Еще пара таких матчей, Сергей, м 5 тыщ на трибунах не соберешь!
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