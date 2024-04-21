Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

Единственный гол с передачи Матео Кассьерры забил Клаудиньо.

«Зенит» лидирует с 4-очковым отрывом.

24 апреля «Зенит» примет в 21-м туре «Рубин».

– Во втором тайме меньше стали мяч контролировать, стали гораздо больше ошибаться, от этого пошла нервозность, что приводило к опасным моментам у наших ворот. Грубейшие ошибки. Тот случай, когда в таком режиме функциональное состояние играет важную роль. Во втором тайме мы выглядели абсолютно невыразительно и по контролю, и по движению. В первом тайме хорошее качество игры и моменты создавали, а во втором мы слишком много ошибались в простейших передачах, позволял создать много моментов. Второй тайм не получился у нас, вышел очень нервным, исходя из такого скользкого счета.

– В перерыве заменили Педро на Андрея Мостового. Почему?

– У Педро игра не получилась. Очень малоактивен был в первом тайме. У нас есть Андрей Мостовой, который находится в хорошем состоянии, свежий игрок. Мы решили его выпустить, чтобы больше было активности и открываний вперед. Андрей смотрелся неплохо.

– В какой‑то момент вы перешли на игру в три центральных защитника во втором тайме.

– Это связано с тем, что сложнее было контролировать мяч и выходить из обороны. Мы просто Славу (Караваева) под сильную ногу поставили, а в другую сторону поставили Нино под сильную ногу. В первом и во втором тайме Караваеву, играя слева, не всегда удобно было уходить во фланг. Мы так укрепили и оборону, так как стали проседать, и немного поставили игроков под позиции на флангах под сильную ногу.

– По неназначенному пенальти есть что сказать?

– Только улыбка и полное непонимание.

– Через два дня на третий игра с «Рубином». Ротация будет серьезной?

– Посмотрим. Игра на игру не приходится. Иногда игроки смотрятся тяжело, но через два–три дня втягиваются в такой режим и смотрятся лучше. Мы это проанализируем и решим.