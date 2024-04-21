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    • «Реал» – «Барселона»: прогноз на матч 32 тура испанской Ла Лиги, 21 апреля

    «Реал» – «Барселона»: прогноз на матч 32 тура испанской Ла Лиги, 21 апреля

    В 32 туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома сыграет с «Барселоной». Игра состоится в воскресенье, 21 апреля, начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Реал»

    Подопечные Карло Анчелотти с отрывом лидируют в чемпионате страны. Команда имеет в своем активе 78 очков, а вот каталонцы только 70 баллов. «Реал» выиграл 24 встречи, в шести матчах сыграл вничью и потерпел одно поражение. Команда забила 67 голов и пропустила 20 мячей – это лучшие показатели в лиге.

    «Барселона»

    «Барселона» идет на втором месте с 70 очками. Каталонцы выиграли 21 матч, в семи встречах сыграли вничью и потерпели три поражения. Подопечные Хави забили 62 гола и пропустили 34 мяча.

    Прогноз на матч «Реал» – «Барселона»

    В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Реал», еще в одном поединке победа досталась игрокам «Барселоны». В предстоящей игре поставим на подопечных Карло Анчелотти. «Реал» дома обыграет принципиального соперника – 1.88.

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    Источник: «Бомбардир»

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