В воскресенье, 21 апреля, «Сочи» дома сыграет с «Уралом». Игра пройдет в рамках 25 тура РПЛ и начнется в 18:15 по московскому времени.

«Сочи»

Команда занимает последнее, 16 место в турнирной таблице, имеет в своем активе только 18 очков. «Сочи» выиграл четыре матча, в шести поединках сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Команда забила 24 гола, а пропустила 37 мячей – это наибольшее число пропущенных мячей в лиге.

«Урал»

Команда занимает 13 место с 23 очками. «Урал» выиграл шесть матчей, в пяти поединках сыграл вничью и потерпел 12 поражений. Команда забила 22 гола и пропустила 36 мячей. Для выхода из зоны стыковых матчей коллективу нужно набрать минимум три балла.

Прогноз на матч «Сочи» – «Урал»

В трех последних очных встречах команды по разу выигрывали друг друга, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящей игре возьмем двойной ихсод – победа «Сочи» или ничья за 1.38.