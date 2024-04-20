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    • ЦСКА – «Ахмат»: прогноз на матч 25 тура российской Премьер-лиги, 20 апреля

    ЦСКА – «Ахмат»: прогноз на матч 25 тура российской Премьер-лиги, 20 апреля

    В субботу, 20 апреля, столичный ЦСКА дома примет грозненский «Ахмат». Встреча состоится в рамках 25 тура РПЛ и начнется в 19:30 по московскому времени.

    ЦСКА

    Подопечные Владимира Федотова занимают четвертое место в РПЛ. Команда набрала 37 очков в 23 матчах национального первенства. В активе ЦСКА девять побед, при этом коллектив в 10 матчах сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда забила 43 мяча, а пропустила 31 гол. Отметим, ЦСКА имеет равное количество баллов с пятым «Локомотивом», но имеет лучшую разницу мячей.

    «Ахмат»

    Грозненцы идут на предпоследнем, 15 месте в турнирной таблице. Команда выиграла пять встреч, столько же раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. «Ахмат» имеет в своем активе 20 очков, а для выхода из зоны вылета и стыковых матчей коллективу необходимо набрать минимум шесть баллов.

    Прогноз на матч ЦСКА – «Ахмат»

    В трех последних очных встречах дважды выигрывал ЦСКА, еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящем поединке поставим на команду Владимира Федотова – ЦСКА должен брать три очка в игре с таким «Ахматом». Наш прогноз – победа ЦСКА (1.50).

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    Источник: «Бомбардир»

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