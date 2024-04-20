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    • «Ростов» – «Спартак»: прогноз на матч 25 тура российской Премьер-лиги, 21 апреля

    «Ростов» – «Спартак»: прогноз на матч 25 тура российской Премьер-лиги, 21 апреля

    В 25 туре российской Премьер-лиги «Ростов» дома сыграет со столичным «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 21 апреля, начнется в 20:30 по московскому времени.

    «Ростов»

    Ростовчане занимают восьмое место в турнирной таблице. Команда выиграла девять матчей, в семи поединках сыграла вничью и потерпела семь поражений. «Ростов» забил 35 голов и пропустил 33 гола. Подопечные Валерия Карпина имеют в своем активе 34 очка.

    «Спартак»

    Москвичи занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда выиграла десять матчей, в пяти поединках сыграла вничью и потерпела восемь поражений. «Спартак» забил 29 голов и пропустил 28 мячей. Коллектив набрал 25 очков.

    Прогноз на матч «Ростов» – «Спартак»

    В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящем матче логично поставить на «Ростов» – команда не проигрывает на протяжении пяти игр кряду, а «Спартак», наоборот, пребывает в неважной игровой форме. Наш прогноз – победа «Ростова» или ничья (1.42).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    NewLife
    1713599768
    Сколько денег поставили ? А Бомбардир, или базарите так беспонтово ?
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