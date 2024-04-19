Нигматуллин – об игре «Ростов» – «Спартак»: «Для Карпина принципиальный матч, он любит побеждать «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак».

«Чего-то сверхъестественного ждать не приходится. Сложно повлиять за такой короткий период на команду. «Ростов» сейчас на ходу, и для Валерия Георгиевича Карпина матч принципиальный, играют дома. Он любит обыгрывать «Спартак», и есть вероятность, что так и случится в этом туре. Но я думаю, что может быть и ничья», – сказал Нигматуллин.