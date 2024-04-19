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    • Нигматуллин – об игре «Ростов» – «Спартак»: «Для Карпина принципиальный матч, он любит побеждать «Спартак»

    Нигматуллин – об игре «Ростов» – «Спартак»: «Для Карпина принципиальный матч, он любит побеждать «Спартак»

    Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак».

    «Чего-то сверхъестественного ждать не приходится. Сложно повлиять за такой короткий период на команду. «Ростов» сейчас на ходу, и для Валерия Георгиевича Карпина матч принципиальный, играют дома. Он любит обыгрывать «Спартак», и есть вероятность, что так и случится в этом туре. Но я думаю, что может быть и ничья», – сказал Нигматуллин.

    • Матч состоится 21 апреля.
    • «Спартак» рассматривает возвращение Карпина.
    • Он тренировал москвичей в 2009-2014 годах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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