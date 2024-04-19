Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • «Кальяри» – «Ювентус»: прогноз на матч 33 тура Серии А, 19 апреля

    «Кальяри» – «Ювентус»: прогноз на матч 33 тура Серии А, 19 апреля

    В пятницу, 19 апреля, в 33-м туре Серии А сыграют «Кальяри» и «Ювентус». Игра состоится в Кальяри, начало – в 21:45 (мск).

    «Кальяри»

    Команда Клаудио Раньери набрала 31 очко и находится на 14-м месте в таблице. Хозяева предстоящей игры добыли 7 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей 34:54.

    Отрыв от зоны вылета составляет 4 очка.

    «Ювентус»

    «Ювентус» набрал 63 очка и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 18 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 45:24.

    Отставание команды от 2-го места составляет 6 очков, отрыв от 4-го – 4.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 11.11.23 «Ювентус» – «Кальяри» – 2:1;
    • 09.04.22 «Кальяри» – «Ювентус» – 1:2;
    • 21.12.21 «Ювентус» – «Кальяри» – 2:0;
    • 14.03.21 «Кальяри» – «Ювентус» – 1:3;
    • 21.11.20 «Ювентус» – «Кальяри» – 2:0.

    Прогноз на матч «Кальяри»«Ювентус»

    «Кальяри» – «клиент» туринского клуба. «Ювентус» даже в нынешнем в состоянии обязан брать 3 очка. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.77.

    Новости по теме
    «Кальяри» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:21
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+