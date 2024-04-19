В пятницу, 19 апреля, в 33-м туре Серии А сыграют «Кальяри» и «Ювентус». Игра состоится в Кальяри, начало – в 21:45 (мск).
«Кальяри»
Команда Клаудио Раньери набрала 31 очко и находится на 14-м месте в таблице. Хозяева предстоящей игры добыли 7 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей 34:54.
Отрыв от зоны вылета составляет 4 очка.
«Ювентус»
«Ювентус» набрал 63 очка и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 18 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 45:24.
Отставание команды от 2-го места составляет 6 очков, отрыв от 4-го – 4.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 11.11.23 «Ювентус» – «Кальяри» – 2:1;
- 09.04.22 «Кальяри» – «Ювентус» – 1:2;
- 21.12.21 «Ювентус» – «Кальяри» – 2:0;
- 14.03.21 «Кальяри» – «Ювентус» – 1:3;
- 21.11.20 «Ювентус» – «Кальяри» – 2:0.
Прогноз на матч «Кальяри» – «Ювентус»
«Кальяри» – «клиент» туринского клуба. «Ювентус» даже в нынешнем в состоянии обязан брать 3 очка. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.77.