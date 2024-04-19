В пятницу, 19 апреля, в 33-м туре Серии А сыграют «Кальяри» и «Ювентус». Игра состоится в Кальяри, начало – в 21:45 (мск).

«Кальяри»

Команда Клаудио Раньери набрала 31 очко и находится на 14-м месте в таблице. Хозяева предстоящей игры добыли 7 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей 34:54.

Отрыв от зоны вылета составляет 4 очка.

«Ювентус»

«Ювентус» набрал 63 очка и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 18 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 45:24.

Отставание команды от 2-го места составляет 6 очков, отрыв от 4-го – 4.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

11.11.23 «Ювентус» – «Кальяри» – 2:1;

09.04.22 «Кальяри» – «Ювентус» – 1:2;

21.12.21 «Ювентус» – «Кальяри» – 2:0;

14.03.21 «Кальяри» – «Ювентус» – 1:3;

21.11.20 «Ювентус» – «Кальяри» – 2:0.

Прогноз на матч «Кальяри» – «Ювентус»

«Кальяри» – «клиент» туринского клуба. «Ювентус» даже в нынешнем в состоянии обязан брать 3 очка. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.77.