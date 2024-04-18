Ловчев предложил двух тренеров для «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев порассуждал о том, кто может возглавить команду вместо Гильермо Абаскаля.

Он предложил кандидатуры Валерия Карпина и Станислава Черчесова, а также возмутился из-за слухов о возможном приглашении Паскаля Янсена.

Испанца уволили в минувшее воскресенье.

Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.

Статистика Абаскаля: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

«С Валерием Карпиным у меня сложные отношения, а со Станиславом Черчесовым я дружу.

При Черчесове достойно выступили на ЧМ‑2018, хотя перед ним кому только ни проигрывали. В Польше с «Легией» он стал чемпионом, два раза в Венгрии он стал чемпионом с «Ференцварошем». И Карпин работает хорошо.

И вдруг я читаю про какого‑то голландца, который там где‑то работал с детьми. Почему? В Англии вы видели, чтобы взяли какого‑то, кого никто не знает?

Тот же Массимо Каррера, например, работал до «Спартака» с Антонио Конте«, – сказал Ловчев.