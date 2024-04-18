Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Ловчев предложил двух тренеров для «Спартака»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев порассуждал о том, кто может возглавить команду вместо Гильермо Абаскаля.

    Он предложил кандидатуры Валерия Карпина и Станислава Черчесова, а также возмутился из-за слухов о возможном приглашении Паскаля Янсена.

    • Испанца уволили в минувшее воскресенье.
    • Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Статистика Абаскаля: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

    «С Валерием Карпиным у меня сложные отношения, а со Станиславом Черчесовым я дружу.

    При Черчесове достойно выступили на ЧМ‑2018, хотя перед ним кому только ни проигрывали. В Польше с «Легией» он стал чемпионом, два раза в Венгрии он стал чемпионом с «Ференцварошем». И Карпин работает хорошо.

    И вдруг я читаю про какого‑то голландца, который там где‑то работал с детьми. Почему? В Англии вы видели, чтобы взяли какого‑то, кого никто не знает?

    Тот же Массимо Каррера, например, работал до «Спартака» с Антонио Конте«, – сказал Ловчев.

    Новости по теме
    Ловчев прокомментировал результат кубкового матча «Зенит» – «Спартак» 5
    Ловчев высказался о возможном назначении Мостового в «Спартак» 9
    Ловчев – о том, как прервать сухую серию «Спартака»: «Давайте попросим футбольных богов» 9
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    JTherry
    1713427289
    Серафимыч дожил до седин, а ума, как у канарейки, приводит примеры работы Черчесова с Легией и Ференцем, так в Польше и Венгрии больше некому становиться чемпионами, кроме этих двух команд...) в общем, кандидаты - так себе, херовенькие, о них по телеку не надо вещать, детей пугать на ночь глядя страшилками...
    Ответить
    Freyd
    1713427509
    Да нет отечественных тренеров в списке Амарала,а эти только эти две фамилии называют,по старой памяти.Да и Черчесов в динамо идет,личку скоро выгонят.
    Ответить
    ...уефан
    1713427726
    ...эх! А помнишь, Серафимыч, как он бывалычо?!)...
    Ответить
    NewLife
    1713428132
    Не оригинально и тупо)
    Ответить
    ivany4
    1713429496
    Потихоничку все становится на свои места. Отодвинув от кормушки "ветеранов", Федун облегчил свое финансовое бремя. А потерявшие "значимость и кормушку" многие "ветераны" остались не у дел и без "подкормки". Видимо решили что-то провернуть с пастухом. Валера думаю для этого фигура не подходящая. Хорошо, если я ошибаюсь. Но чем больше "пустых и отвлекающих" разговоров, тем чаще становится их реализация.)))
    Ответить
    Алексей З
    1713429612
    Полностью соглашусь с ранее написанным комментом :" Не оригинально и тупо" !!! Просто мелочи. Перечислил успехи Черчесова, не поспоришь и тут же о Карпине : "Работает хорошо" Это что вообще за показатель для спорта, "работает хорошо"??? Достижения , постеснялся перечислить. Как раньше "поливал" Карреру , а теперь ставит в пример, ну как так ? Анчелотти , Конте и др. топы к нам не поедут , поэтому везде будет риск. Не надо на с Англией ровнять, хотя вот взять Челси сколько там за последние лет 5 тренеров поменялось и сколько "бабок" в песок закапали ? Проблемы есть везде и у многих.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+