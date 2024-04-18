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    • «Аталанта» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля

    «Аталанта» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля

    В четверг, 18 апреля, в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы «Аталанта» дома сыграет с «Ливерпулем». Игра состоится в Бергамо в 22:00 по московскому времени. Первая встреча команд закончилась победой бергамасков со счетом 3:0.

    «Аталанта»

    В последних пяти матчах бергамаски одержали две победы, дважды проиграли и в одной встрече сыграли вничью. Команда наколотила девять голов и пропустила пять мячей. Коллектив владеет мячом на протяжении 49.2% игрового времени.

    «Ливерпуль»

    Подопечные Юргена Клоппа выиграли две встречи, дважды победили и один раз сыграли вничью. Команда наколотила семь голов и пропустила восемь мячей. Владеет мячом «Ливерпуль» на протяжении 66.8% игрового времени.

    Прогноз «Аталанта» – «Ливерпуль»

    В трех последних очных встречах дважды выигрывала «Аталанта», еще в одном матче победу праздновал «Ливерпуль». В предстоящей игре букмекеры не верят в команду Гасперини и дают на победу «Аталанты» коэфф в 4.57, виктория «Ливерпуля» оценивается в 1.72. Впрочем, поставим на ТБ 2.5 за 1.36, либо можно чуть рискнуть и взять ОЗ да за 1.43.

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    Источник: «Бомбардир»

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