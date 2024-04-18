В четверг, 18 апреля, в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы «Аталанта» дома сыграет с «Ливерпулем». Игра состоится в Бергамо в 22:00 по московскому времени. Первая встреча команд закончилась победой бергамасков со счетом 3:0.

В последних пяти матчах бергамаски одержали две победы, дважды проиграли и в одной встрече сыграли вничью. Команда наколотила девять голов и пропустила пять мячей. Коллектив владеет мячом на протяжении 49.2% игрового времени.

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа выиграли две встречи, дважды победили и один раз сыграли вничью. Команда наколотила семь голов и пропустила восемь мячей. Владеет мячом «Ливерпуль» на протяжении 66.8% игрового времени.

Прогноз «Аталанта» – «Ливерпуль»

В трех последних очных встречах дважды выигрывала «Аталанта», еще в одном матче победу праздновал «Ливерпуль». В предстоящей игре букмекеры не верят в команду Гасперини и дают на победу «Аталанты» коэфф в 4.57, виктория «Ливерпуля» оценивается в 1.72. Впрочем, поставим на ТБ 2.5 за 1.36, либо можно чуть рискнуть и взять ОЗ да за 1.43.