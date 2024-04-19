Ван Дейк высказался о вылете «Ливерпуля» из Лиги Европы

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой» (1:0) назвал заслуженным выход команды из Бергамо в следующий раунд.

«В первую очередь, нужно отдать должное «Аталанте». На прошлой неделе мы сыграли очень слабо, а они провели хорошую игру. Они заслуживали того, чтобы пройти дальше, потому что мы сами себе все усложнили.

Сегодня была хорошая игра, мы отлично боролись. Мы сыграли лучше [чем в прошлый раз], но реальность такова, что мы вылетели, и нам нужно как можно быстрее восстановиться и в субботу отправиться в Лондон.

Мы старались, и у нас были моменты. Иногда мы слишком спешили, так как все стремились забить второй и третий голы. Но в целом наших усилий оказалось недостаточно. Мы разочарованы тем, что вылетели из турнира, так как очень хотели выиграть его.

Мы выиграли этим вечером и сыграли на ноль, так что можем извлечьмного положительных моментов. Да, вылетать неприятно, поэтому мы должны исправиться.

Мы все вместе прошли через трудные моменты, и, чтобы снова добиваться положительных результатов, необходимо проявить зрелость и сплоченность. И профессионализм, чтобы подготовиться к воскресной игре, поскольку она тоже будет сложной. Мы все несем ответственность за то, чтобы быть готовыми к ней физически и морально.

Сейчас нам нужны все, чтобы сделать последний рывок в лиге. Надеюсь, наши болельщики будут с нами, потому что сейчас они нужны нам больше, чем когда-либо, потому что все еще возможно», – сказал ван Дейк.