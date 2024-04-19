Клопп посетовал на спешку «Ливерпуля» в ответном матче с «Аталантой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой» (1:0) отметил, что его команда хорошо отреагировала на последние результаты.

«Это было очень сложно, и в некоторых моментах мы слишком спешили. Мы выиграли матч, и это была та реакция, которую мы хотели показать. Нам было трудно, и мы знали, что так и будет.

Мы должны сосредоточиться на чемпионате, и это именно то, что мы будем делать с этого момента. Сегодня мы выиграли матч, поэтому возвращаемся к победам. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться перед матчем с «Фулхэмом». Это будет совсем другая игра, но она будет сложной», – сказал Клопп.