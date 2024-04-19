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    • Клопп посетовал на спешку «Ливерпуля» в ответном матче с «Аталантой»

    Клопп посетовал на спешку «Ливерпуля» в ответном матче с «Аталантой»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой» (1:0) отметил, что его команда хорошо отреагировала на последние результаты.

    «Это было очень сложно, и в некоторых моментах мы слишком спешили. Мы выиграли матч, и это была та реакция, которую мы хотели показать. Нам было трудно, и мы знали, что так и будет.

    Мы должны сосредоточиться на чемпионате, и это именно то, что мы будем делать с этого момента. Сегодня мы выиграли матч, поэтому возвращаемся к победам. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться перед матчем с «Фулхэмом». Это будет совсем другая игра, но она будет сложной», – сказал Клопп.

    • В первом матче «Ливерпуль» проиграл «Аталанте» 0:3, а 14 апреля проиграл дома 0:1 «Кристал Пэлас» в АПЛ.
    • 21 апреля «красные» встретятся в гостях с «Фулхэмом» в 34-м туре чемпионата Англии.

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    Источник: BBC

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