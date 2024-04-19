Тренер «Аталанты» сравнил проход «Ливерпуля» в Лиге Европы с завоеванием медали

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем» (0:1).

«Мы прошли замечательного тренера и отличную команду. Очень счастливы и с завтрашнего дня будем думать о следующих матчах.

Был немного неистовый матч. Защищаться можно по-разному: либо отсиживаться, либо прессинговать, и мы выбрали последний вариант. Мы были физически сильны и поддерживали темп.

В моей карьере может не быть трофеев, но есть несколько медалей, и я думаю, что проход «Ливерпуля» заслуживает медали.

Без сомнения, нам важно что-то выиграть, но трофей – это еще и единство этих парней. В перерыве я спросил их, не хотят ли они немного отойти назад и защищаться глубже, если чувствуют прессинг, но они ответили, что нет! Для меня это трофей, потому что они думают так же, как и я, они занимают позиции и используют подходы, которые им нравятся», – сказал Гасперини.