Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Тренер «Аталанты» сравнил проход «Ливерпуля» в Лиге Европы с завоеванием медали

    Тренер «Аталанты» сравнил проход «Ливерпуля» в Лиге Европы с завоеванием медали

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем» (0:1).

    «Мы прошли замечательного тренера и отличную команду. Очень счастливы и с завтрашнего дня будем думать о следующих матчах.

    Был немного неистовый матч. Защищаться можно по-разному: либо отсиживаться, либо прессинговать, и мы выбрали последний вариант. Мы были физически сильны и поддерживали темп.

    В моей карьере может не быть трофеев, но есть несколько медалей, и я думаю, что проход «Ливерпуля» заслуживает медали.

    Без сомнения, нам важно что-то выиграть, но трофей – это еще и единство этих парней. В перерыве я спросил их, не хотят ли они немного отойти назад и защищаться глубже, если чувствуют прессинг, но они ответили, что нет! Для меня это трофей, потому что они думают так же, как и я, они занимают позиции и используют подходы, которые им нравятся», – сказал Гасперини.

    • Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе команды из Бергамо и был заменен на 79-й минуте.
    • В первом матче «Аталанта» выиграла со счетом 3:0.
    • В полуфинале турнира итальянский клуб сыграет с «Марселем».

    Новости по теме
    Клопп посетовал на спешку «Ливерпуля» в ответном матче с «Аталантой»
    Ван Дейк высказался о вылете «Ливерпуля» из Лиги Европы
    Клопп прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Лиги Европы 2
    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:34
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+