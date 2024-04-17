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    • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Спартак»: 17 апреля

    Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Спартак»: 17 апреля

    Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 17 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Эракович, Родригао, Барриос, Вендел, Ахметов, Мантуан, Артур, Сергеев.

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Спартак»: Максименко, Тавареш, Чернов, Дуарте, Хлусевич, Денисов, Литвинов, Пруцев, Зиньковский, Игнатов, Соболев.

    И. О. Главного тренера: Владимир Слишкович

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (26)
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    Desma
    1713368352
    Владимир СлиСкович?
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    Freyd
    1713368364
    Хорошо что Джикии нет
    Ответить
    Semenycch
    1713368763
    У Зенита состав экспериментальный, но вполне боевой!
    Ответить
    Plyash
    1713369113
    В команде три отечественные(доморощенные)рожи.Вместе с тренером. Загадка для детей - в какой команде?
    Ответить
    Марк Аврелий!
    1713369261
    Бразилия против Спартака
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1713369756
    В составе в поле у Зенита один российский игрок русский Фюллькруг Иван Сергеев... Такую команду Газпрому можно на чемпионат какого-нибудь штата Бразилии заявлять...
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1713369801
    И пусть победит сильнейший.... Красно белейший....
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    andr45
    1713369858
    Как я и надеялся, что будут играть Чернов, Денисов, Литвинов, Зиньковский, Игнатов, Соболев. А, где же эта мерзота Джикия, который по словам его агента, находится в блестящей форме? ИСПУГАЛСЯ, ГАДЕНЫШ?
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    Цугундeр
    1713370428
    Легковесные составы . " и каждый думал о своём , припомня ту весну " ) Вендела -паразита назначили главным бурлаком , тянуть баржу против течения . Тавареш вместо Бабича , а Джикия всё нет .)
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    СпорЦмен
    1713370517
    Походу у Семака начинаются проблемы Абаскаля. С составом не может определиться. ****, никак, не даст болельщикам Зенита насладиться футболом.
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