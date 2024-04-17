Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 17 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Эракович, Родригао, Барриос, Вендел, Ахметов, Мантуан, Артур, Сергеев.

Главный тренер: Сергей Семак

«Спартак»: Максименко, Тавареш, Чернов, Дуарте, Хлусевич, Денисов, Литвинов, Пруцев, Зиньковский, Игнатов, Соболев.

И. О. Главного тренера: Владимир Слишкович