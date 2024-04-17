Три игрока «Спартака» пропустят матч с «Зенитом»

Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о кадровых потерях команды в преддверии ответного полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Зенита».
По его словам, матч в Санкт-Петербурге пропустят вратарь Александр Селихов, защитник Срджан Бабич и хавбек Роман Зобнин.
«Селихов и Бабич приболели, Зобнин продолжает восстановление», – сказал Зеленов.
- «Зенит» примет «Спартак» сегодня в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- В первом матче петербуржцы выиграли со счетом 2:1.