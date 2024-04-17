Три игрока «Спартака» пропустят матч с «Зенитом»

Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о кадровых потерях команды в преддверии ответного полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Зенита».

По его словам, матч в Санкт-Петербурге пропустят вратарь Александр Селихов, защитник Срджан Бабич и хавбек Роман Зобнин.

«Селихов и Бабич приболели, Зобнин продолжает восстановление», – сказал Зеленов.