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    Три игрока «Спартака» пропустят матч с «Зенитом»

    Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о кадровых потерях команды в преддверии ответного полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Зенита».

    По его словам, матч в Санкт-Петербурге пропустят вратарь Александр Селихов, защитник Срджан Бабич и хавбек Роман Зобнин.

    «Селихов и Бабич приболели, Зобнин продолжает восстановление», – сказал Зеленов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    dragoff
    1713366634
    Без Бабича и Зобнина - беда… Селихов - не потеря
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    Вованчик83
    1713367061
    Они на шашлыках.
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