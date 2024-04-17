Червиченко: «В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Зенита».

«Никто не думает, что «Спартак» выступит удачно. Скорее всего, «Зенит» должен победить. Но факты в виде отсутствия тренера и что от команды ничего не ждут, могут положительно сказаться на игре «Спартака».

При отсутствии нервного напряжения команда может показать положительный результат. Тем более при проигрыше они могут продолжить играть в Кубке дальше, что добавляет спокойствия.

В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит». Игра будет весeлой, но стартовые позиции «Зенита» намного сильнее», – заявил Червиченко.