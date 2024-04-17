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    • Червиченко: «В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит»

    Червиченко: «В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Зенита».

    «Никто не думает, что «Спартак» выступит удачно. Скорее всего, «Зенит» должен победить. Но факты в виде отсутствия тренера и что от команды ничего не ждут, могут положительно сказаться на игре «Спартака».

    При отсутствии нервного напряжения команда может показать положительный результат. Тем более при проигрыше они могут продолжить играть в Кубке дальше, что добавляет спокойствия.

    В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит». Игра будет весeлой, но стартовые позиции «Зенита» намного сильнее», – заявил Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (5)
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    Cleaner
    1713359462
    В Спартаке есть ребята, которые могут сильно РАССМЕШИТЬ Зенит!!!...))) Сегодня поржем!..)
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    vvv123
    1713359732
    В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит»& Это костоломы, что-ли? Да, верно, таких полно. Клавку бедную всю игру по нам лупят!
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    Suvorov71
    1713361192
    Да неееее, Великий клуб сейчас переживает очередной неудачный момент, такое бывает с великими, но верь взойдет она......., и уж тогда помойка питерская почувствует всю силу гладиатора
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