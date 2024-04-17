Зарема отреагировала на «Шашлык-фест» перед матчем «Зенит» – «Спартак»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала идею провести фестиваль шашлыка перед ответным матчем 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором «Зенит» примет столичный клуб.

«В Петербурге «Шашлык-фест»? Надеюсь, это не пасхалка к назначению Черчесова», – сказала Салихова.