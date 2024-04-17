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    • Зарема отреагировала на «Шашлык-фест» перед матчем «Зенит» – «Спартак»

    Зарема отреагировала на «Шашлык-фест» перед матчем «Зенит» – «Спартак»

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала идею провести фестиваль шашлыка перед ответным матчем 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором «Зенит» примет столичный клуб.

    «В Петербурге «Шашлык-фест»? Надеюсь, это не пасхалка к назначению Черчесова», – сказала Салихова.

    • Ранее «Зенит» объявил об организации «Шашлык-феста» с точками питания и «самым вкусным жареным мясом в Петербурге».
    • Первая игра между командами в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».
    • Ответный матч в Санкт-Петербурге состоится сегодня и начнется в 19:30 мск.
    • «Спартак» остается без главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля в воскресенье.
    • Одним из кандидатов на этот пост является бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:22
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    BAIv
    1713349822
    Зря эти выпендроны, современных шутов, сначала выиграй, а затем писей махай! Часто наказывает фортуна за такое.
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    Semenycch
    1713350589
    Не вижу ничего криминального в том, чтобы немного потроллить соперника перед матчем. Да, конечно, все решится на зеленом газоне. А по поводу этой глупой жены бездарного мужа все уже сказано, она по сути полная .......!
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    Номэд
    1713350753
    В питоре запахло жареной бом.жатинкой?
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1713350852
    С юмором Зарема)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713350873
    А Спартак будет бит сегодня нещадно
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    ...уефан
    1713351894
    ...до матча ещё хер знает сколько, а за Зенит стыдно уже сейчас...
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    ...уефан
    1713352820
    ...а в Питере сейчас близко к нулю, шашлык под водочку в тему)...
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    ilichkadr
    1713353043
    Лихо Заремба про троллила хряков. Значит назначение чабана в Спартак уже близок.
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