Зарема отреагировала на «Шашлык-фест» перед матчем «Зенит» – «Спартак»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала идею провести фестиваль шашлыка перед ответным матчем 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором «Зенит» примет столичный клуб.
«В Петербурге «Шашлык-фест»? Надеюсь, это не пасхалка к назначению Черчесова», – сказала Салихова.
- Ранее «Зенит» объявил об организации «Шашлык-феста» с точками питания и «самым вкусным жареным мясом в Петербурге».
- Первая игра между командами в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».
- Ответный матч в Санкт-Петербурге состоится сегодня и начнется в 19:30 мск.
- «Спартак» остается без главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля в воскресенье.
- Одним из кандидатов на этот пост является бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.