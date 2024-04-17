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    • «Бавария» – «Арсенал»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов, 17 апреля

    «Бавария» – «Арсенал»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов, 17 апреля

    В среду, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «Бавария» и «Арсенал». Матч пройдет в Мюнхене, начало – в 22:00 (мск).

    «Бавария»

    Команда Томаса Тухеля в группе соперничала с «Копенгагеном», «Галатасараем» и «МЮ», набрала 16 очков (5 побед, 1 ничья, разница мячей 12:6) и заняла 1-е место.

    В 1/8 команда прошла «Лацио» – 0:1, 3:0, а в первой игре с «Арсеналом» сыграла вничью – 2:2.

    «Арсенал»

    «Арсеналу» в группе противостояли ПСВ, «Ланс» и «Севилья». Подопечные Микеля Артеты набрали 13 очков (4 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей – 16:4) и заняли 1-е место.

    В 1/8 финала «Арсенал» переиграл «Порту» – 0:1 и 2:0.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в ЛЧ:

    • 09.04.24 «Арсенал» – «Бавария» – 2:2;
    • 07.03.17 «Арсенал» – «Бавария» – 1:5;
    • 15.02.17 «Бавария» – «Арсенал» – 5:1;
    • 04.11.15 «Бавария» – «Арсенал» – 5:1;
    • 20.10.15 «Арсенал» – «Бавария» – 2:0.

    Прогноз на матч «Бавария» – «Арсенал»

    Ожидаем повторной голевой феерии. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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