Артета подвел итоги противостояния «Арсенала» и «Баварии» в ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об эмоциях внутри команды после вылета из Лиги чемпионов от «Баварии».

Лондонцы в гостях проиграли со счетом 0:1 после домашней ничьей 2:2.

Дальше прошла «Бавария», которая в полуфинале встретится с «Реалом».

«В раздевалке царит атмосфера опустошения и разочарования. Я хочу приободрить команду, но не могу подобрать нужных слов.

Мы старались победить соперника с богатым опытом. На протяжении всего противостояния разница между командами была совсем небольшой.

В какие-то моменты мы были лучше, однако позволили сопернику забить два гола – а это большое преимущество.

Сегодня права на ошибку не было, но мы ее совершили, пропустив гол. После этого мы многое перепробовали, но было тяжело.

Сейчас нужно быть рядом с футболистами, поддерживать их, потому что именно благодаря им состоялось это путешествие», – заявил Артета.