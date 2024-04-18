Артета подвел итоги противостояния «Арсенала» и «Баварии» в ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об эмоциях внутри команды после вылета из Лиги чемпионов от «Баварии».
- Лондонцы в гостях проиграли со счетом 0:1 после домашней ничьей 2:2.
- Дальше прошла «Бавария», которая в полуфинале встретится с «Реалом».
«В раздевалке царит атмосфера опустошения и разочарования. Я хочу приободрить команду, но не могу подобрать нужных слов.
Мы старались победить соперника с богатым опытом. На протяжении всего противостояния разница между командами была совсем небольшой.
В какие-то моменты мы были лучше, однако позволили сопернику забить два гола – а это большое преимущество.
Сегодня права на ошибку не было, но мы ее совершили, пропустив гол. После этого мы многое перепробовали, но было тяжело.
Сейчас нужно быть рядом с футболистами, поддерживать их, потому что именно благодаря им состоялось это путешествие», – заявил Артета.