Энрике прокомментировал выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги противостояния с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Парижане после домашнего поражения 2:3 победили на выезде со счетом 4:1.

«ПСЖ» с 29-й минуты играл в большинстве.

Соперник по полуфиналу ЛЧ – дортмундская «Боруссия».

«Мы блестяще начали матч и были готовы к любому сценарию. Команда провела достаточно цельную игру. Уверен, болельщики будут нами гордиться.

Судейство? Обычно я не оцениваю решения арбитра. Я стараюсь поставить себя на его место.

Главное, чтобы игроки контролировали эмоции. Сегодня мы сделали шаг вперед в зрелости», – сказал Энрике.