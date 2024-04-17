Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Энрике прокомментировал выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов

    Энрике прокомментировал выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги противостояния с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    • Парижане после домашнего поражения 2:3 победили на выезде со счетом 4:1.
    • «ПСЖ» с 29-й минуты играл в большинстве.
    • Соперник по полуфиналу ЛЧ – дортмундская «Боруссия».

    «Мы блестяще начали матч и были готовы к любому сценарию. Команда провела достаточно цельную игру. Уверен, болельщики будут нами гордиться.

    Судейство? Обычно я не оцениваю решения арбитра. Я стараюсь поставить себя на его место.

    Главное, чтобы игроки контролировали эмоции. Сегодня мы сделали шаг вперед в зрелости», – сказал Энрике.

    Новости по теме
    Хави: «Судья убил противостояние «Барселоны» и «ПСЖ» 1
    Обзор матча «Барселона» – «ПСЖ» голы и лучшие моменты (Видео)
    ⚡ Лига чемпионов. «Барселона» вдесятером разгромно проиграла «ПСЖ» (1:4) и вылетела из турнира 12
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:04
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+