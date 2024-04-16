Лига чемпионов. «Боруссия Д» победила «Атлетико» (4:2) и вышла в полуфинал

Дортмундская «Боруссия» стала первым полуфиналистом Лиги чемпионов-2023/24.
Немцы по сумме двух встреч прошли мадридский «Атлетико».
«Боруссия» дома выиграла со счетом 4:2 после гостевого поражения 1:2.
В 1/2 финала ЛЧ дортмундцы встретятся с «ПСЖ».
Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
Боруссия Д (Германия) – Атлетико (Испания) – 4:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Брандт, 34; 2:0 – Матсен, 39; 2:1 – Хуммельс (в свои ворота), 49; 2:2 – Корреа, 64; 3:2 – Фуллкруг, 71; 4:2 – Забитцер, 74.
Первый матч – 1:2.