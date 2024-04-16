Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Лига чемпионов. «Боруссия Д» победила «Атлетико» (4:2) и вышла в полуфинал

    Лига чемпионов. «Боруссия Д» победила «Атлетико» (4:2) и вышла в полуфинал

    Дортмундская «Боруссия» стала первым полуфиналистом Лиги чемпионов-2023/24.

    Немцы по сумме двух встреч прошли мадридский «Атлетико».

    «Боруссия» дома выиграла со счетом 4:2 после гостевого поражения 1:2.

    В 1/2 финала ЛЧ дортмундцы встретятся с «ПСЖ».

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

    Боруссия Д (Германия) – Атлетико (Испания) – 4:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Брандт, 34; 2:0 – Матсен, 39; 2:1 – Хуммельс (в свои ворота), 49; 2:2 – Корреа, 64; 3:2 – Фуллкруг, 71; 4:2 – Забитцер, 74.

    Первый матч – 1:2.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Симеоне высказался о вылете «Атлетико» из ЛЧ
    Обзор матча «Боруссия» Д – «Атлетико» голы и лучшие моменты (Видео)
    «Боруссия Д» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.04.2024 23:54
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Dart Veider
    1713301079
    Молодцы шмели укатали матрасников
    Ответить
    LOKOfanatik19
    1713301375
    Тебас ау, ты где? где твои 3 клуба в полуфинале? а еще завтра не настало....
    Ответить
    Алексей З
    1713301707
    Не люблю Атлетико , а тут ещё и клубным цветам изменили, вообще не пойми что. Не устали от Симеоне?
    Ответить
    SPACE TRUCKIN
    1713301798
    вот тебе и испанский полуфинал!
    Ответить
    LOKOfanatik19
    1713301805
    Вася Уткин, Атлетико все про*ерило..... я думал они дадут тебе счастье на небесах
    Ответить
    Al Nikki
    1713303367
    Радует, что в ЛЧ давно правит атака, а не оборона. Поэтому всё по делу. Легко в 1/2 с Дортмундом не будет, это последняя надежда на хороший сезон, хотя полуфинал уже хороший сезон.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+