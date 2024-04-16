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    • Хави высказался о 4 тренерах в 1/4 финала Лиги чемпионов, игравших в «Барселоне»

    Хави высказался о 4 тренерах в 1/4 финала Лиги чемпионов, игравших в «Барселоне»

    Главный тренер «Барселоны» Хави не считает совпадением, что среди тренеров команд-участников стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сразу 4 специалиста играли или работали в системе «блауграны».

    «Не думаю, что это совпадение. Проделана хорошая работа. Школа «Барселоны» выпускает много тренеров. Футболисты превращаются в тренеров, а академия «Барселоны» воспитывает футболистов.

    Это заслуга «Барселоны», ее школы и клубной ДНК», – сказал Хави.

    • Помимо Хави, в прошлом «благурану» возглавляли и выступали в ней главные тренеры «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и «ПСЖ» Луис Энрике. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выступал за «Барселону» B и ее молодежную команду.
    • Сегодня «Барселона» проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Начало в 22:00 мск. Первая игра закончилась победой каталонцев со счетом 3:2.

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    Источник: Marca

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