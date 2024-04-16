Хави высказался о 4 тренерах в 1/4 финала Лиги чемпионов, игравших в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави не считает совпадением, что среди тренеров команд-участников стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сразу 4 специалиста играли или работали в системе «блауграны».
«Не думаю, что это совпадение. Проделана хорошая работа. Школа «Барселоны» выпускает много тренеров. Футболисты превращаются в тренеров, а академия «Барселоны» воспитывает футболистов.
Это заслуга «Барселоны», ее школы и клубной ДНК», – сказал Хави.
- Помимо Хави, в прошлом «благурану» возглавляли и выступали в ней главные тренеры «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и «ПСЖ» Луис Энрике. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выступал за «Барселону» B и ее молодежную команду.
- Сегодня «Барселона» проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Начало в 22:00 мск. Первая игра закончилась победой каталонцев со счетом 3:2.