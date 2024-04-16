Хави высказался о 4 тренерах в 1/4 финала Лиги чемпионов, игравших в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави не считает совпадением, что среди тренеров команд-участников стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сразу 4 специалиста играли или работали в системе «блауграны».

«Не думаю, что это совпадение. Проделана хорошая работа. Школа «Барселоны» выпускает много тренеров. Футболисты превращаются в тренеров, а академия «Барселоны» воспитывает футболистов.

Это заслуга «Барселоны», ее школы и клубной ДНК», – сказал Хави.