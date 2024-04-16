Названы 2 матча, которые решат судьбу Пиоли

Будущее главного тренера «Милана» Стефано Пиоли во главе команды зависит от результатов ответного матча с «Ромой» в 1/4 финала Лиги Европы и игры с «Интером» в 33-м туре Серии A.

По данным La Gazzetta dello Sport, встреча с римлянами будет иметь более серьезное влияние на кадровые решения. Если «Милан» выйдет в полуфинал Лиги Европы, будущему Пиоли в клубе ничто угрожать не будет.

В случае отставки важную роль при выборе нового тренера сыграет мнение Златана Ибрагимовича.