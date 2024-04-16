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    Названы 2 матча, которые решат судьбу Пиоли

    Будущее главного тренера «Милана» Стефано Пиоли во главе команды зависит от результатов ответного матча с «Ромой» в 1/4 финала Лиги Европы и игры с «Интером» в 33-м туре Серии A.

    По данным La Gazzetta dello Sport, встреча с римлянами будет иметь более серьезное влияние на кадровые решения. Если «Милан» выйдет в полуфинал Лиги Европы, будущему Пиоли в клубе ничто угрожать не будет.

    В случае отставки важную роль при выборе нового тренера сыграет мнение Златана Ибрагимовича.

    • Матч «Рома» – «Милан» состоится 18 апреля. В первой встрече римляне победили со счетом 1:0.
    • Игра «Милан» – «Интер» пройдет 22 апреля. В ней «нерадзурри» могут обеспечить себе чемпионский титул.
    • Пиоли работает с «Миланом» с 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Италии в сезоне-2021/22.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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