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    • Рахимов раскрыл подробности конфликта с тренером «Крыльев Советов»

    Рахимов раскрыл подробности конфликта с тренером «Крыльев Советов»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о конфликтной ситуации во время матча 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

    • У Рахимова произошла стычка с тренером «Крыльев» Сергеем Булатовым.
    • В перерыве тренер казанцев предложил Булатову подраться.
    • Рахимов получил красную карточку за эмоции в адрес арбитра.

    «Был эпизод, когда стоял Игорь Осинькин, вышел я, было нарушение [на поле], и началась заварушка. Выбегает помощник Осинькина и начинает орать: «Вторую жeлтую, давай вторую».

    Я ему отвечаю: «Ты-то что выбежал и кричишь? Есть главный тренер, вернись на своe место». Он не вернулся, а встал возле делегата матча.

    После того как Галимов показал мне жeлтую, я стал уходить и ему [тренеру] сказал: «Ты не вмешивайся, стой на своeм месте, что ты кричишь? Это не твоe дело, ты что указываешь»?

    И в этот момент тебя посылают на три буквы. Естественно, ты начинаешь реагировать по-другому. Ты в своем уме? У меня ни один помощник не позволит главному тренеру соперника сказать такие грубые вещи или послать его.

    Думаете, я неадекватный человек и реагирую просто так? Такого не бывает. Я уже давно отошeл от этих моментов, реагирую правильно. Но когда тебе такое говорят, естественно, идeт реакция.

    Продолжение было после первого тайма, и в подтрибунке я ему сказал: «Ты что себе позволяешь, ты как меня можешь посылать? Если ты такой герой, сильный, вызови меня, пойдeм выйдем. Отвечай за свои слова». Он поднял ручки, мол, я ничего», – сказал Рахимов.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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