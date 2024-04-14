Рахимова удалили в матче с «Крыльями Советов» – он вызвал на драку тренера самарцев

В эти минуты проходит матч 24-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином». После первого тайма счет 1:0.

Главный тренер гостей Рашид Рахимов в перерыве выражал недовольство работой судей, за что получил красную карточку.

Кроме того, Рахимов в перерыве вызвал на драку тренера «Крыльев» Сергея Булатова – помощника Игоря Осинькина. У тренера казанцев и Булатова в первом тайме возникло недопонимание на скамейке, и Рахимов предложил подраться.