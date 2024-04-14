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    • Рахимова удалили в матче с «Крыльями Советов» – он вызвал на драку тренера самарцев

    Рахимова удалили в матче с «Крыльями Советов» – он вызвал на драку тренера самарцев

    В эти минуты проходит матч 24-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином». После первого тайма счет 1:0.

    Главный тренер гостей Рашид Рахимов в перерыве выражал недовольство работой судей, за что получил красную карточку.

    Кроме того, Рахимов в перерыве вызвал на драку тренера «Крыльев» Сергея Булатова – помощника Игоря Осинькина. У тренера казанцев и Булатова в первом тайме возникло недопонимание на скамейке, и Рахимов предложил подраться.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    Красногвардейчик
    1713116557
    А Осинькина побоялся?))) Ну да выбрал что по худее))
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    anatolich72
    1713117382
    Бестолковый
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    Max Bobr
    1713117853
    Совсем старик из ума выжил
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    Cleaner
    1713118543
    Рахимов мозгом болен...(
    Ответить
    ...уефан
    1713118762
    ...можно было ещё и с болелами замутить)...
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