Реакция Осинькина на предложение Рахимова подраться во время матча

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал стычку своего помощника Сергея Булатова с главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым.

Рахимов и Булатов повздорили в 1-м тайме матча 24-го тура РПЛ.

В перерыве тренер казанцев предложил Булатову подраться.

Рахимов в перерыве получил красную карточку за эмоции в адрес арбитра.

«Не знаю. Было много сложных моментов. Бывает, что есть эпизод, есть два тренера и оба говорят кардинально противоположное. И оба уверены в своей правоте. На тот момент я отошел от того места, но видел, что они разговаривали. Честно, не знал, что все настолько серьезно. Только в перерыве увидел.

Поймите, я этими разборками не занимался. Честно, такие моменты нас, тренеров, не красят. Они взрослые люди, надеюсь, разберутся», – сказал Осинькин.