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    • Реакция Осинькина на предложение Рахимова подраться во время матча

    Реакция Осинькина на предложение Рахимова подраться во время матча

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал стычку своего помощника Сергея Булатова с главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым.

    • Рахимов и Булатов повздорили в 1-м тайме матча 24-го тура РПЛ.
    • В перерыве тренер казанцев предложил Булатову подраться.
    • Рахимов в перерыве получил красную карточку за эмоции в адрес арбитра.

    «Не знаю. Было много сложных моментов. Бывает, что есть эпизод, есть два тренера и оба говорят кардинально противоположное. И оба уверены в своей правоте. На тот момент я отошел от того места, но видел, что они разговаривали. Честно, не знал, что все настолько серьезно. Только в перерыве увидел.

    Поймите, я этими разборками не занимался. Честно, такие моменты нас, тренеров, не красят. Они взрослые люди, надеюсь, разберутся», – сказал Осинькин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.04.2024 22:15
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    Комментарии (6)
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    BAIv
    1713122947
    Правильнее было предложить посмотреть повтор совместно, с нескольких точек, а затем разбить монитор, ну вообщем не солидно...
    Ответить
    TIMOTHY
    1713123544
    Горячий казанский парень) или не казанский)
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    VVM1964
    1713124896
    А вот и не подеретесь )))...
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    СпорЦмен
    1713127106
    В лицо бы друг другу вцепились, да волосы друг другу повырывали. :)))
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    Al Nikki
    1713127428
    Жаль не вмазал ему))
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