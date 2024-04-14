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    • Личка – об исключении Лещука из основы «Динамо»: «На совести Игоря две ошибки против «Спартака»

    Личка – об исключении Лещука из основы «Динамо»: «На совести Игоря две ошибки против «Спартака»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал смену основного вратаря перед матчем 24-го тура РПЛ против «Урала».

    • В основе сыграет Антон Шунин – в последних матчах был Игорь Лещук.

    «Сегодня играет Шунин. Причины знаете все. К сожалению, у Лещука не получилось помочь команде. Две ошибки на его совести. Поэтому сегодня будет играть Шунин. Он ждал свой шанс. Физически он готов на 100 процентов. Как и ментально. Сомнений никаких у меня нет», – сказал Личка.

    • В последнем туре «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) из-за ошибок Лещука.
    • Матч «Урал» – «Динамо» стартует в 14:15 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    Таврида
    1713094432
    А если Урал натянет Динамо, тогда что?
    Ответить
    Айболид
    1713096229
    «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить» (с)
    Ответить
    Исмо
    1713106040
    Динамо Москву в ФНЛ)
    Ответить
    Bozigit
    1713108811
    Честно и понятно
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