Личка – об исключении Лещука из основы «Динамо»: «На совести Игоря две ошибки против «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал смену основного вратаря перед матчем 24-го тура РПЛ против «Урала».
- В основе сыграет Антон Шунин – в последних матчах был Игорь Лещук.
«Сегодня играет Шунин. Причины знаете все. К сожалению, у Лещука не получилось помочь команде. Две ошибки на его совести. Поэтому сегодня будет играть Шунин. Он ждал свой шанс. Физически он готов на 100 процентов. Как и ментально. Сомнений никаких у меня нет», – сказал Личка.
- В последнем туре «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) из-за ошибок Лещука.
- Матч «Урал» – «Динамо» стартует в 14:15 мск.