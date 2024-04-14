Личка – об исключении Лещука из основы «Динамо»: «На совести Игоря две ошибки против «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал смену основного вратаря перед матчем 24-го тура РПЛ против «Урала».

В основе сыграет Антон Шунин – в последних матчах был Игорь Лещук.

«Сегодня играет Шунин. Причины знаете все. К сожалению, у Лещука не получилось помочь команде. Две ошибки на его совести. Поэтому сегодня будет играть Шунин. Он ждал свой шанс. Физически он готов на 100 процентов. Как и ментально. Сомнений никаких у меня нет», – сказал Личка.