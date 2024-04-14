Зарема: «Троянский конь Медина всех смешит»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации в команде.

Накануне в 24-м туре РПЛ «Спартак» проиграл аутсайдеру «Сочи» (0:1).

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

Впереди у команды ответный кубковый матч против «Зенита» (17 апреля).

«Помните, как смеялись над Кофрие, который вместе с агентскими стоил 3 миллиона евро и был продан за 4 миллиона евро. В Лиге Европы при нормальном судействе «Спартак» не проигрывал матчи, когда Кофрие был на поле.Теперь всех смешат Дуарте и троянский конь Медина, которые стоят в разы дороже и зарплата выше среднего по команде.

При этом Малышев через околоклубных блогеров будет все стрелки переводить на Эшуорта и на тренера. Следующему тренеру – приготовиться, ведь только он будет козлом отпущения, а менеджмент давно причислил себя к лику святых и на вопросы отвечать не собирается», – сказала Салихова.