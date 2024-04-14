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    Зарема: «Троянский конь Медина всех смешит»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации в команде.

    • Накануне в 24-м туре РПЛ «Спартак» проиграл аутсайдеру «Сочи» (0:1).
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Впереди у команды ответный кубковый матч против «Зенита» (17 апреля).

    «Помните, как смеялись над Кофрие, который вместе с агентскими стоил 3 миллиона евро и был продан за 4 миллиона евро. В Лиге Европы при нормальном судействе «Спартак» не проигрывал матчи, когда Кофрие был на поле.Теперь всех смешат Дуарте и троянский конь Медина, которые стоят в разы дороже и зарплата выше среднего по команде.

    При этом Малышев через околоклубных блогеров будет все стрелки переводить на Эшуорта и на тренера. Следующему тренеру – приготовиться, ведь только он будет козлом отпущения, а менеджмент давно причислил себя к лику святых и на вопросы отвечать не собирается», – сказала Салихова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:14
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    Комментарии (23)
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    oyabun
    1713082656
    Медина явный любимчик Абаскаля, иначе невозможно понять почему он постоянно ставит его на игру. Пользы от бывшего армейца ноль!
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    BAIv
    1713083591
    Рупор Федуна хорошая баба, озвучивает мужа добавляя своих эмоций!!!
    Ответить
    Цугундeр
    1713084235
    Это -да , но больше смешит царица Клеопадла , на фоне розового бедствия , зарабатывающая себе Сберспасибо.
    Ответить
    Алексей З
    1713084387
    Зарема , ну стоит ли обсуждать одного "троянского коня", когда за 17 лет , вы с мужем табунами приобретали. Смотрите в зеркало, правдоруб вы наш.
    Ответить
    Project Бабангида
    1713084914
    да что ты? как мы любим соринки в глазах на против поискать. но не твой ли троянский конь Лёня жрал столько овса , что бедная Спарта предпочла отдаться варварам
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    порт
    1713085339
    Такое впечатление, что зурема больше всех радуется проигрышу кб.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713085658
    Впарили хрякам очередной неликвид Дуарте, Угальде, причем за бешенные деньги. А те попели мантры про топ игрока пару тройку туров и поняли, что их снова К И Н У Л И!!!!! Гыгыгы
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    САДЫЧОК
    1713091480
    Федун и Зарема далеки от футбола! Дуарте отличный центр ,Медина тоже не плохой футболист.
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    Cleaner
    1713099383
    А кто в Спартаке не КЛОУН???...)))
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