В воскресенье, 14 апреля, самарские «Крылья Советов» дома сыграют с казанским «Рубином». Игра состоится в 24 туре РПЛ и начнется в 19:00 по мск.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» занимают 7 место в турнирной таблице с 33 очками после 22 матчей. В активе команды 9 побед, 6 ничьих и 7 поражений. Забито 39 мячей, пропущено 33 гола, разница голов +6.

«Рубин»

«Рубин» занимает 8 место в турнирной таблице с 32 очками после 22 матчей. В активе команды 9 побед, 5 ничьих и 8 поражений. Забито 20 мячей, пропущено 27 голов, разница голов -7.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Рубин»

В 3 последних матчах 2 раза выиграл «Рубин» еще в 1 поединке победили «Крылья Советов». В предыдущем матче казанцы проиграли «Оренбургу» – 0:3, а «Крылья Советов» обыграли «Урал» – 2:1.

На наш взгляд, подопечные Игоря Осинькина ближе к победе, поэтому поставим на самарцев. Наш прогноз – победа «Крыльев Советов» за 2.30, дополнительно возьмем ТМ 2.5 за 1.74.