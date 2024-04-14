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    • «Крылья Советов» – «Рубин»: прогноз на матч 24 тура российской Премьер-лиги, 14 апреля

    «Крылья Советов» – «Рубин»: прогноз на матч 24 тура российской Премьер-лиги, 14 апреля

    В воскресенье, 14 апреля, самарские «Крылья Советов» дома сыграют с казанским «Рубином». Игра состоится в 24 туре РПЛ и начнется в 19:00 по мск.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» занимают 7 место в турнирной таблице с 33 очками после 22 матчей. В активе команды 9 побед, 6 ничьих и 7 поражений. Забито 39 мячей, пропущено 33 гола, разница голов +6.

    «Рубин»

    «Рубин» занимает 8 место в турнирной таблице с 32 очками после 22 матчей. В активе команды 9 побед, 5 ничьих и 8 поражений. Забито 20 мячей, пропущено 27 голов, разница голов -7.

    Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Рубин»

    В 3 последних матчах 2 раза выиграл «Рубин» еще в 1 поединке победили «Крылья Советов». В предыдущем матче казанцы проиграли «Оренбургу» – 0:3, а «Крылья Советов» обыграли «Урал» – 2:1.

    На наш взгляд, подопечные Игоря Осинькина ближе к победе, поэтому поставим на самарцев. Наш прогноз – победа «Крыльев Советов» за 2.30, дополнительно возьмем ТМ 2.5 за 1.74.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Sviro
    1713092157
    Победа Рубина однозначно. Собрать волю в кулак и полностью отдаться игре - не фишка КрыС.
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