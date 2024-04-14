Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • «Факел» – «Ростов»: прогноз на матч 24 тура российской Премьер-лиги, 14 апреля

    «Факел» – «Ростов»: прогноз на матч 24 тура российской Премьер-лиги, 14 апреля

    В 24 туре российской Премьер-лиги воронежский «Факел» дома сыграет с «Ростовом». Игра состоится в воскресенье, 14 апреля, начнется в 16:45 по мск.

    «Факел»

    «Факел» занимает 11 место в турнирной таблице с 26 очками после 22 матчей. В активе команды 6 побед, 8 ничьих и 8 поражений. Забито 19 мячей, пропущено 24 гола, разница голов -5.

    «Ростов»

    «Ростов» занимает 9 место в турнирной таблице с 31 очком после 22 матчей. В активе команды 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений. Забито 34 мяча, пропущено 33 гола, разница голов +1.

    Прогноз на матч «Факел» – «Ростов»

    В 3 последних чоных встречах дважды выиграл «Ростов», еще в 1 поединке победил «Факел». В предыдущем матче «Факел» разгромно уступил ЦСКА (1:4), а вот «Ростов» сыграл вничью с «Сочи» (2:2).

    В предстоящем матче поставим на ТМ 2.5 (1.69), а также ОЗ нет за 1.83 – обе команды наверняка сыграют в закрытый футбол с минимумом голов.

    Новости по теме
    РПЛ. Роналдо принес «Ростову» победу над «Факелом» – 1:0 14
    Обзор матча «Факел» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео) 3
    Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Ростов»: 14 апреля 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+