В 24 туре российской Премьер-лиги воронежский «Факел» дома сыграет с «Ростовом». Игра состоится в воскресенье, 14 апреля, начнется в 16:45 по мск.

«Факел»

«Факел» занимает 11 место в турнирной таблице с 26 очками после 22 матчей. В активе команды 6 побед, 8 ничьих и 8 поражений. Забито 19 мячей, пропущено 24 гола, разница голов -5.

«Ростов»

«Ростов» занимает 9 место в турнирной таблице с 31 очком после 22 матчей. В активе команды 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений. Забито 34 мяча, пропущено 33 гола, разница голов +1.

Прогноз на матч «Факел» – «Ростов»

В 3 последних чоных встречах дважды выиграл «Ростов», еще в 1 поединке победил «Факел». В предыдущем матче «Факел» разгромно уступил ЦСКА (1:4), а вот «Ростов» сыграл вничью с «Сочи» (2:2).

В предстоящем матче поставим на ТМ 2.5 (1.69), а также ОЗ нет за 1.83 – обе команды наверняка сыграют в закрытый футбол с минимумом голов.