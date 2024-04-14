«Органы разберутся»: директор «Факела» – о судействе в матче с «Ростовом»

Кирилл Котов, спортивный директор «Факела», недоволен судейством в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

В поле работал петербуржец Артем Любимов.

«Факел» на 3 очка опережает зону переходных матчей.

В них команда участвовала в прошлом сезоне.

«Я надеюсь, что этот судья и его помощники больше не будет обслуживать матчи РПЛ. Надеюсь, что органы, которые отвечают за это, разберутся, поставят ему соответствующие оценки. Такие люди, которые выступают против футбола, против болельщиков, не должны работать в РПЛ.

Не буду конкретизировать, но по судейству было много вопросов. Этим комментарием я хочу обратить внимание органов РПЛ на работу данного арбитра, чтобы разобрались с этим.

По игре мы были лучше «Ростова», заслуживали точно того, чтобы набрать очки. Из-за ужасного и безобразного судейства мы потеряли эту возможность», – сказал Котов.