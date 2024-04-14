Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Факелом», употребив слово «пофиг»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил матч 24-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).
- Гол на 83-й минуте забил зимний новичок Роналдо.
- «Ростов» идет в РПЛ 7-м.
- Следующий соперник по чемпионату – «Спартак» (21 апреля).
– Показалось, что в первом тайме «Ростов» был больше похож на себя. Почему во втором тайме стало получаться, но по‑другому?
– Пофиг, как получалось. Главное, что получалось.
– В этом матче результат важнее содержания игры?
– Результат важнее во всех матчах. По содержанию мне вообще все понравилось.
– Перед забитым мячом вы о чем‑то поговорили с Егором Голенковым.
– Я сказал, где он должен располагаться при нашей атаке, так как он чуть сместился и Комличенко стал играть центрального нападающего. Голенков сместился левее, для него это новая позиция. Я чуть подсказал, где он должен располагаться.
– В первом тайме Хорен Байрамян быстро получил желтую. Думали в перерыве о его замене?
– В перерыве не раздумывал, надо было еще понимать, на кого его менять. Во втором тайме думали о его замене.