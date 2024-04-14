Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Факелом», употребив слово «пофиг»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил матч 24-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Гол на 83-й минуте забил зимний новичок Роналдо.

«Ростов» идет в РПЛ 7-м.

Следующий соперник по чемпионату – «Спартак» (21 апреля).

– Показалось, что в первом тайме «Ростов» был больше похож на себя. Почему во втором тайме стало получаться, но по‑другому?

– Пофиг, как получалось. Главное, что получалось.

– В этом матче результат важнее содержания игры?

– Результат важнее во всех матчах. По содержанию мне вообще все понравилось.

– Перед забитым мячом вы о чем‑то поговорили с Егором Голенковым.

– Я сказал, где он должен располагаться при нашей атаке, так как он чуть сместился и Комличенко стал играть центрального нападающего. Голенков сместился левее, для него это новая позиция. Я чуть подсказал, где он должен располагаться.

– В первом тайме Хорен Байрамян быстро получил желтую. Думали в перерыве о его замене?

– В перерыве не раздумывал, надо было еще понимать, на кого его менять. Во втором тайме думали о его замене.