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    • Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Факелом», употребив слово «пофиг»

    Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Факелом», употребив слово «пофиг»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил матч 24-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

    • Гол на 83-й минуте забил зимний новичок Роналдо.
    • «Ростов» идет в РПЛ 7-м.
    • Следующий соперник по чемпионату – «Спартак» (21 апреля).

    – Показалось, что в первом тайме «Ростов» был больше похож на себя. Почему во втором тайме стало получаться, но по‑другому?

    – Пофиг, как получалось. Главное, что получалось.

    – В этом матче результат важнее содержания игры?

    – Результат важнее во всех матчах. По содержанию мне вообще все понравилось.

    – Перед забитым мячом вы о чем‑то поговорили с Егором Голенковым.

    – Я сказал, где он должен располагаться при нашей атаке, так как он чуть сместился и Комличенко стал играть центрального нападающего. Голенков сместился левее, для него это новая позиция. Я чуть подсказал, где он должен располагаться.

    – В первом тайме Хорен Байрамян быстро получил желтую. Думали в перерыве о его замене?

    – В перерыве не раздумывал, надо было еще понимать, на кого его менять. Во втором тайме думали о его замене.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1713112774
    ..."пофиг")... У Юрана мастер класс возьми)...
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    MaxRnD
    1713112949
    (с) "Почему во втором тайме стало получаться, но по‑другому?" Потому, что вторые таймы команда просто пока не вывозит ...
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