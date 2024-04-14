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    • «Нефтехимик» – «Динамо Махачкала»: прогноз на матч 27 тура Первой лиги, 15 апреля

    «Нефтехимик» – «Динамо Махачкала»: прогноз на матч 27 тура Первой лиги, 15 апреля

    В понедельник, 15 апреля, «Нефтехимик» дома сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра состоится в матче 27 тура Первой лиги и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» занимает 7 место в турнирной таблице с 37 очками. У команды в активе 10 побед, 7 ничьих и 8 поражений. Забито 25 мячей, пропущено 22 гола, разница мячей +3.

    «Динамо Махачкала»

    «Динамо Махачкала» занимает 3 место в турнирной таблице с 44 очками. В активе команды 13 побед, 5 ничьих и 7 поражений. Забито 26 мячей, пропущено 14, разница мячей +12.

    Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Динамо Махачкала»

    В последних пяти очных встречах команды по 2 раза выиграли друг у друга, еще в 1 поединке была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече обе команды имеют одинаковые шансы на успех. В предыдущих матчах коллективы обыграли «СКА-Хабаровск» и «Енисей» с одинаковым счетом 1:0.

    Мы сделаем ставку на ТМ 2.5 – за 1.54. Обе команды наверняка предпочтут сыграть в закрытый футбол, добавим в купон маркет ОЗ нет за 1.78.

    Источник: «Бомбардир»

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