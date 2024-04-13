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    • «Судья поплыл и провалил матч»: Мусаев – о поражении «Краснодара» от «Зенита»

    «Судья поплыл и провалил матч»: Мусаев – о поражении «Краснодара» от «Зенита»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил матч 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

    «Хороший первый тайм, содержание, прессинг. После перерыва две ошибки. И сыграло роль индивидуальное мастерство соперника. отдали все силы, старались сравнять счет. Никаких претензий по самоотдаче и всему остальному.

    Судейство? Ужасный матч со стороны арбитра [Сергея Иванова]. Сначала даешь играть жестко, а потом стал свистеть ерунду. Я не понимаю решений. Они не выходят из логики. Судья провалил матч. Поплыл», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» открыл счет в 1-м тайме.
    • Во 2-й половине «Зенит» забил 2 мяча.
    • «Зенит» лидирует с 4-очковым отрывом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.04.2024 19:45
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    Комментарии (45)
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    ЯНикПоменял
    1713030309
    Не позорься Мусаев. Судьи наоборот тащили быков.
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    zadira56
    1713031577
    По мне-лучше бы Мусая не было!Тренеришка!С таким составом и не выигрывать!Хоть и болел за Краснодар-Зенит на победу точно наиграл!
    Ответить
    Бобссон
    1713031625
    Валят Мостового, штрафной в пользу Краснодара, не удаляют Черникова, а поплыл судья. Мусаев, каких грибов поел?
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    BRO_football
    1713035339
    Причём тут судья? Позор Галицкому, который меняет тренера в самый разгар чемпионской гонки! Вот что из этого вышло. Такой футбол теперь нравится Галицкому? Ивич сыграл бы хуже?
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    Garrincha58
    1713036481
    Мусаев иди тренируй в каком-нибудь мухосранске нашёлся блин тренер твои бычки сегодня весь матч бычили притворялись так грубо в футбол не играют
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    Artemka444
    1713037767
    Да это вы поплыли товарищи из Краснодара!!!
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    The only one
    1713039863
    судья не поплыл, а продался
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    Spirit_78
    1713049870
    А вы хотели, чтобы судья не только в первом тайме, но и во втором игнорировал грубость распсиховавшихся игроков Краснодара? А не пошли бы вы лесом, горячие кубанские ребята?
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    Romeo 123
    1713056436
    Плохому танцору всегда яйца мешают
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    sochi-2013
    1713070874
    Наведи порядок в команде. Сперцян и Кордоба на поле друг друга в упор не видят. Две звезды. ***!!!!!!!
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