«Судья поплыл и провалил матч»: Мусаев – о поражении «Краснодара» от «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил матч 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Хороший первый тайм, содержание, прессинг. После перерыва две ошибки. И сыграло роль индивидуальное мастерство соперника. отдали все силы, старались сравнять счет. Никаких претензий по самоотдаче и всему остальному.

Судейство? Ужасный матч со стороны арбитра [Сергея Иванова]. Сначала даешь играть жестко, а потом стал свистеть ерунду. Я не понимаю решений. Они не выходят из логики. Судья провалил матч. Поплыл», – сказал Мусаев.