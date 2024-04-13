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    • Мусаев сказал, какую игру нужно показать «Краснодару» против «Зенита»

    Мусаев сказал, какую игру нужно показать «Краснодару» против «Зенита»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем 24‑го тура РПЛ с «Зенитом» сказал, что его команде нужно быть смелой в предстоящей встрече.

    – Всю неделю говорят, что это матч за чемпионство. Что думаете об этом?

    – Сегодня будет праздник. Весь город будет здесь на стадионе, все ждут эту игру. Нам нужно быть смелыми, это самое главное.

    – Насколько верно предположение, что Олусегун будет играть на позиции правого защитника?

    – Предположение верное, но схема может быть немного изменена в зависимости от того, как будет играть соперник.

    – Это было сделано специально под Педро?

    – Под Педро важно, чтобы была подстраховка от двух игроков. На его фланге нужна комплексная работа.

    – Что дает «Краснодару» отсутствие Вендела у «Зенита»?

    – Не важно. У «Зенита» очень хорошая команда, у них два одинаковых состава, поэтому на отсутствие Вендела не обращаем внимание.

    – Чем нынешний Мурад Мусаев отличается от того, который обыграл в гостях «Зенит» в 2018 году?

    – Не знаю. Наверное, стал опытнее и взрослее.

    • «Зенит» с 44 очками лидирует в РПЛ после 22 матчей, «Краснодар» (43 очка) идет вторым.
    • Матч в Краснодаре начнется в 17:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713022997
    Нет методов у вас Мусаев
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