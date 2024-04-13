Мусаев сказал, какую игру нужно показать «Краснодару» против «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем 24‑го тура РПЛ с «Зенитом» сказал, что его команде нужно быть смелой в предстоящей встрече.

– Всю неделю говорят, что это матч за чемпионство. Что думаете об этом?

– Сегодня будет праздник. Весь город будет здесь на стадионе, все ждут эту игру. Нам нужно быть смелыми, это самое главное.

– Насколько верно предположение, что Олусегун будет играть на позиции правого защитника?

– Предположение верное, но схема может быть немного изменена в зависимости от того, как будет играть соперник.

– Это было сделано специально под Педро?

– Под Педро важно, чтобы была подстраховка от двух игроков. На его фланге нужна комплексная работа.

– Что дает «Краснодару» отсутствие Вендела у «Зенита»?

– Не важно. У «Зенита» очень хорошая команда, у них два одинаковых состава, поэтому на отсутствие Вендела не обращаем внимание.

– Чем нынешний Мурад Мусаев отличается от того, который обыграл в гостях «Зенит» в 2018 году?

– Не знаю. Наверное, стал опытнее и взрослее.