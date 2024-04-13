Мусаев сказал, какую игру нужно показать «Краснодару» против «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем 24‑го тура РПЛ с «Зенитом» сказал, что его команде нужно быть смелой в предстоящей встрече.
– Всю неделю говорят, что это матч за чемпионство. Что думаете об этом?
– Сегодня будет праздник. Весь город будет здесь на стадионе, все ждут эту игру. Нам нужно быть смелыми, это самое главное.
– Насколько верно предположение, что Олусегун будет играть на позиции правого защитника?
– Предположение верное, но схема может быть немного изменена в зависимости от того, как будет играть соперник.
– Это было сделано специально под Педро?
– Под Педро важно, чтобы была подстраховка от двух игроков. На его фланге нужна комплексная работа.
– Что дает «Краснодару» отсутствие Вендела у «Зенита»?
– Не важно. У «Зенита» очень хорошая команда, у них два одинаковых состава, поэтому на отсутствие Вендела не обращаем внимание.
– Чем нынешний Мурад Мусаев отличается от того, который обыграл в гостях «Зенит» в 2018 году?
– Не знаю. Наверное, стал опытнее и взрослее.
- «Зенит» с 44 очками лидирует в РПЛ после 22 матчей, «Краснодар» (43 очка) идет вторым.
- Матч в Краснодаре начнется в 17:00 мск.