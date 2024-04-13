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    ⚡ РПЛ. «Спартак» проиграл аутсайдеру «Сочи»

    В матче 24-го тура РПЛ аутсайдер турнира «Сочи» победил «Спартак» со счетом 1:0. Единственный мяч забил марокканский защитник Яхья Аттиат-Алла, перешедший в команду из Краснодарского края зимой.

    Эта победа позволила «Сочи» подняться с 16-го на 15-е место в чемпионате России на данный момент. На счету команды стало 18 очков после 23 матчей.

    «Сочи» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд, в пяти последних встречах турнира он выступает под руководством испанца Роберта Морено. Для команды это первая победа в турнире с 22 октября.

    «Спартак» занимает 6-е место с 35 очками. Команду тренирует другой испанец Гильермо Абаскаль.

    Россия. РПЛ. 24-й тур.

    Сочи – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Аттиат-Алла, 76.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии (155)
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    raritet
    1713018378
    По правде сказать, так и не понял всего сценария РФПЛ. Если уж Динамики раздвинули булки: дескать, Спартачок , проходи, пропускаем вне очереди. А чего сочинцы заупрямились. Может быть, не совсем правильно поняли что значит сделать подарок ко дню рождения? Наверное , один мяч будет самое то?
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    ySS
    1713018440
    Позор то, что итог ожидаем.
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    Спартач80
    1713019302
    Убогое рыжее существо, как ты достал....
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    wobaekat
    1713020498
    Дайте Гильермо поработать!
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    АЛЕКС 58
    1713020868
    Не удивлён. Сочинцев с победой!
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    ягуар1979
    1713021973
    удивили так удивили молодцы Сочинцы ну а фанатам Спартака терпения с таким тренером
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    Krics
    1713022243
    Пи*Доры вырежут в Тушино,вам там не место,чуханы,ихмо.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713023630
    На сколько очков от чемпионства теперь отстают народные))) Бабич кричал мы в гонке)
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    vvv123
    1713024961
    Свини силы сохраняли для кубковой игры с Зенитом.
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    JTherry
    1713025056
    обыграть претендента на медали, а затем слить игру какому-нибудь днищу из нижней части таблицы - фишка Спартака еще со времен Бескова, которая получила успешное развитие у Федуна... не знаю, о чем думали лукойловкие боссы, оставляя Абаскаля у руля, видимо, разгром КС перед зимней паузой сильно подействовал на них или бронза в предыдущем сезоне... единственный игрок, достойный играть в Спартаке, сидит в тюрьме в Эмиратах - а команда играет в зависимости от того, с какой ноги сегодня встанет...(
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