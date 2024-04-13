⚡ РПЛ. «Спартак» проиграл аутсайдеру «Сочи»

В матче 24-го тура РПЛ аутсайдер турнира «Сочи» победил «Спартак» со счетом 1:0. Единственный мяч забил марокканский защитник Яхья Аттиат-Алла, перешедший в команду из Краснодарского края зимой.

Эта победа позволила «Сочи» подняться с 16-го на 15-е место в чемпионате России на данный момент. На счету команды стало 18 очков после 23 матчей.

«Сочи» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд, в пяти последних встречах турнира он выступает под руководством испанца Роберта Морено. Для команды это первая победа в турнире с 22 октября.

«Спартак» занимает 6-е место с 35 очками. Команду тренирует другой испанец Гильермо Абаскаль.

Россия. РПЛ. 24-й тур.

Сочи – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Аттиат-Алла, 76.

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