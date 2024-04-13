Стало известно, почему «Бавария» может отказаться от Де Дзерби

Главным претендентом на пост главного тренера «Баварии» является Юлиан Нагельсман. Ему предстоит выбрать между продлением контракта со сборной Германии и возвращением в мюнхенский клуб, из которого его уволили в марте 2023 года.

Еще одним кандидатом является тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби. По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, руководители «Баварии» не уверены, что итальянец подойдет клубу, так как его считают человеком со сложным характером. Кроме того, он не говорит по-немецки и хочет взять с собой большую команду помощников.

При этом боссам мюнхенского клуба нравится футбол «Брайтона». «Бавария» уже контактировала с Де Дзерби, и он заинтересован в работе с мюнхенцами.