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    • «Торино» – «Ювентус»: прогноз на матч 32 тура итальянской Серии А,13 апреля

    «Торино» – «Ювентус»: прогноз на матч 32 тура итальянской Серии А,13 апреля

    В 31 туре испанской Ла Лиги «Кадис» дома сыграет с «Барселоной». Игра состоится в субботу, 13 апреля, начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Торино»

    «Торино» занимает 9 место в турнирной таблице с 44 очками после 31 матча: 11 побед, 11 ничьих и 9 поражений. Гол-разница составляет +2 (31 забитый гол и 29 пропущенных).

    В предыдущем поединке команда уступила «Эмполи». Игра закончилась со счетом 2:3.

    «Ювентус»

    «Ювентус» находится на 3 месте с 62 очками после 31 матча: 18 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Гол-разница составляет +21 (45 забитый гол и 24 пропущенных).

    В предыдущем поединке команда обыграла «Фиорентину». Игра закончилась со счетом 1:0.

    Прогноз на матч «Торино» – «Ювентус»

    В 3 последних очных встречах побеждал туринский «Ювентус». В предстоящем дерби подопечные Аллегри фаворит, однако букмекеры дают довольно высокий коэффициент на победу коллектива – 2.22. Мы предлагаем взять ТМ 2.5 за 1.47 и ОЗ нет за 1.66.

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    Источник: «Бомбардир»

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