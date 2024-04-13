В субботу, 13 апреля, в 24-м туре РПЛ встречаются «Ахмат» и «Балтика». Игра состоится в Грозном, начало – в 16:30 (мск).
«Ахмат»
Команда Магомеда Адиева находится на 13-м месте в РПЛ, набрав 20 очков. «Ахмат» добыл 5 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 20:29.
Отставание от спасительного 12-го места составляет 3 очка.
«Балтика»
«Балтика» набрала 17 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице. Подопечные Сергея Игнашевича добыли 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 14:26 (худшие в лиге по забитым мячам).
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд::
- 31.10.23 «Балтика» – «Ахмат» – 4:1;
- 23.09.23 «Балтика» – «Ахмат» – 1:0;
- 10.08.23 «Ахмат» – «Балтика» – 0:2;
- 13.10.07 «Ахмат» – «Балтика» – 2:0;
- 03.07.07 «Балтика» – «Ахмат» – 0:1.
Прогноз на матч «Ахмат» – «Балтика»
«Ахмату» по силам на своем поле взять реванш за 3 поражения от «Балтики» в 2023 году. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 2.12.