В субботу, 13 апреля, в 24-м туре РПЛ встречаются «Ахмат» и «Балтика». Игра состоится в Грозном, начало – в 16:30 (мск).

«Ахмат»

Команда Магомеда Адиева находится на 13-м месте в РПЛ, набрав 20 очков. «Ахмат» добыл 5 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 20:29.

Отставание от спасительного 12-го места составляет 3 очка.

«Балтика»

«Балтика» набрала 17 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице. Подопечные Сергея Игнашевича добыли 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 14:26 (худшие в лиге по забитым мячам).

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд::

Прогноз на матч «Ахмат» – «Балтика»

«Ахмату» по силам на своем поле взять реванш за 3 поражения от «Балтики» в 2023 году. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 2.12.