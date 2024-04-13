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    «Ахмат» – «Балтика»: прогноз на матч 24 тура РПЛ, 13 апреля

    В субботу, 13 апреля, в 24-м туре РПЛ встречаются «Ахмат» и «Балтика». Игра состоится в Грозном, начало – в 16:30 (мск).

    «Ахмат»

    Команда Магомеда Адиева находится на 13-м месте в РПЛ, набрав 20 очков. «Ахмат» добыл 5 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 20:29.

    Отставание от спасительного 12-го места составляет 3 очка.

    «Балтика»

    «Балтика» набрала 17 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице. Подопечные Сергея Игнашевича добыли 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 14:26 (худшие в лиге по забитым мячам).

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд::

    • 31.10.23 «Балтика» – «Ахмат» – 4:1;
    • 23.09.23 «Балтика» – «Ахмат» – 1:0;
    • 10.08.23 «Ахмат» – «Балтика» – 0:2;
    • 13.10.07 «Ахмат» – «Балтика» – 2:0;
    • 03.07.07 «Балтика» – «Ахмат» – 0:1.

    Прогноз на матч «Ахмат» – «Балтика»

    «Ахмату» по силам на своем поле взять реванш за 3 поражения от «Балтики» в 2023 году. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 2.12.

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    Источник: «Бомбардир»

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