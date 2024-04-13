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    • Черчесов предположил, кто заменит Вендела в составе «Зенита» на матч с «Краснодаром»

    Черчесов предположил, кто заменит Вендела в составе «Зенита» на матч с «Краснодаром»

    Станислав Черчесов рассказал, кого, по его мнению, главный тренер «Зенита» Сергей Семак выпустит в стартовом составе вместо дисквалифицированного Вендела на игру 24-го тура чемпионата России против «Краснодара».

    – Минус для «Зенита», что Вендел не будет играть. Это один из ключевых игроков середины поля.

    – Кто Вендела может заменить?

    Думаю, что Дуглас Сантос. Говорят, что он будет готов к игре. Это тот футболист, который может играть на многих позициях, в том числе и в центре поля, что уже несколько раз показывал. Не исключаю, что именно он будет играть в середине.

    • «Краснодар» примет «Зенит» в субботу, 13 апреля, в 17:00 мск.
    • Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ, опережая южан на 1 очко.
    • Вендел пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

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    Источник: «Матч ТВ»

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