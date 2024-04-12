Семин недоволен отношением тренера «Аталанты» Гасперини к Миранчуку

Юрий Семин считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен играть больше.
«На мой взгляд, отношение Гасперини к Миранчуку недостаточно хорошее. Не знаю, почему так происходит.
Россиянину дают очень мало игрового времени, но Алексей все равно относится ко всему очень профессионально. Леша заслуживает намного больше возможностей и больше времени на поле.
Вчера тренеру нужны были оборонительные игроки или нападающие, которые могут возвращаться в оборону. Всегда есть возможность играть больше, главное, быть готовым к этому.
Леша усердно работает и всегда готов выйти на поле, даже на несколько минут», – сказал Семин.
- В четверг Гасперини выпустил Миранчука в четвертьфинале Лиги Европы с «Ливерпулем» (3:0) на 89-й минуте.
- В этом сезоне полузащитник забил 4 гола и сделал 11 ассистов в 30 матчах.