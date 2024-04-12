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    • Семин недоволен отношением тренера «Аталанты» Гасперини к Миранчуку

    Семин недоволен отношением тренера «Аталанты» Гасперини к Миранчуку

    Юрий Семин считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен играть больше.

    «На мой взгляд, отношение Гасперини к Миранчуку недостаточно хорошее. Не знаю, почему так происходит.

    Россиянину дают очень мало игрового времени, но Алексей все равно относится ко всему очень профессионально. Леша заслуживает намного больше возможностей и больше времени на поле.

    Вчера тренеру нужны были оборонительные игроки или нападающие, которые могут возвращаться в оборону. Всегда есть возможность играть больше, главное, быть готовым к этому.

    Леша усердно работает и всегда готов выйти на поле, даже на несколько минут», – сказал Семин.

    • В четверг Гасперини выпустил Миранчука в четвертьфинале Лиги Европы с «Ливерпулем» (3:0) на 89-й минуте.
    • В этом сезоне полузащитник забил 4 гола и сделал 11 ассистов в 30 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.04.2024 23:46
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