Погребняк высказался о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»

Павел Погребняк ответил на вопрос, пора ли «Спартаку» уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Не знаю, что происходит в «Спартаке», потому что надо быть внутри клуба и внутри этой ситуации.

Кто может заменить Гильермо Абаскаля в случае ухода? Не понимаю политики клуба, но хуже уже точно не будет.

Возможно, «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи, и мы даже не будем обсуждать этот вопрос», – сказал Погребняк.