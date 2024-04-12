Погребняк высказался о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»

Павел Погребняк ответил на вопрос, пора ли «Спартаку» уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.
«Не знаю, что происходит в «Спартаке», потому что надо быть внутри клуба и внутри этой ситуации.
Кто может заменить Гильермо Абаскаля в случае ухода? Не понимаю политики клуба, но хуже уже точно не будет.
Возможно, «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи, и мы даже не будем обсуждать этот вопрос», – сказал Погребняк.
- «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
- Ближайший соперник – «Сочи» (13 апреля, 14:00 мск).
- Сообщалось, что команду может возглавить один из следующих тренеров: Станислав Черчесов, Владимир Ивич, Паскаль Янсен.