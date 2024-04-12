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    • Погребняк высказался о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»

    Погребняк высказался о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»

    Павел Погребняк ответил на вопрос, пора ли «Спартаку» уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.

    «Не знаю, что происходит в «Спартаке», потому что надо быть внутри клуба и внутри этой ситуации.

    Кто может заменить Гильермо Абаскаля в случае ухода? Не понимаю политики клуба, но хуже уже точно не будет.

    Возможно, «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи, и мы даже не будем обсуждать этот вопрос», – сказал Погребняк.

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    Источник: Metaratings

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    12.04.2024 22:10
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    Комментарии (4)
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    timon2401
    1712952794
    Кого ещё забыли спросить))))) складывается впечатление что тренер для Спартака сейчас самая важная новость в Р. Ф....
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