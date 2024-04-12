Нино назвал любимую картину

Защитник «Зенита» Нино поделился предпочтениями в живописи.

– Есть ли у тебя любимая картина и любимый художник?

– Леонардо Да Винчи – я всегда очарован его работами. А среди картин выделю «Возвращение блудного сына» Рембрандта, которую я видел в Эрмитаже. Мне нравится разглядывать детали картины, которые оставил автор. Нравится узнавать то, о чем он думал, когда к нему приходила в голову та или иная идея.

– Чем тебя привлекло именно «Возвращение блудного сына»?

– Это библейская история о том, как отец встречает младшего сына после долгой разлуки. Когда Иисус рассказывает эту историю в Библии, он делает акцент не на отце, а на том, что старший сын был разгневан пиром в честь младшего. Рембрандту удалось изобразить этот сюжет очень точно и красиво.