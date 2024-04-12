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    Нино назвал любимую картину

    Защитник «Зенита» Нино поделился предпочтениями в живописи.

    – Есть ли у тебя любимая картина и любимый художник?

    Леонардо Да Винчи – я всегда очарован его работами. А среди картин выделю «Возвращение блудного сына» Рембрандта, которую я видел в Эрмитаже. Мне нравится разглядывать детали картины, которые оставил автор. Нравится узнавать то, о чем он думал, когда к нему приходила в голову та или иная идея.

    – Чем тебя привлекло именно «Возвращение блудного сына»?

    – Это библейская история о том, как отец встречает младшего сына после долгой разлуки. Когда Иисус рассказывает эту историю в Библии, он делает акцент не на отце, а на том, что старший сын был разгневан пиром в честь младшего. Рембрандту удалось изобразить этот сюжет очень точно и красиво.

    • Нино куплен зимой у «Флуминенсе» за 5 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у него 4 матча.
    • На счету 27-летнего Нино 1 матч за сборную Бразилии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.04.2024 20:30
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