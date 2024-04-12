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    • Павлюченко рассказал о начале тренерской карьеры в «Родине-2»

    Павлюченко рассказал о начале тренерской карьеры в «Родине-2»

    Тренер нападающих «Родины-2» Роман Павлюченко рассказал, что пока не подписал контракт с клубом.

    – На какой срок рассчитан контракт?

    – А его на сегодняшний день нет. Я ничего не подписывал. Попросил первую неделю присмотреться, а дальше уже обсудим все необходимые нюансы.

    – Правильно понимаю, что летом придется поступать на обучение тренера в РФС?

    – Надо об этом задуматься. Со временем это пригодится. Вдруг мне с каждым днем будет всe интереснее и интереснее, а месяца через два буду кайфовать от того, что делаю в «Родине»? Я не строю сумасшедших планов на будущее, а живу сегодняшним днем.

    – Тренер вратарей «Родины‑2» Алексей Зуев сказал, что молодые футболисты смотрят на тебя с открытым ртом. Заметил подобное?

    – Молодежь, наверное, помнит. Или, как только объявили о назначении, сразу же посмотрели мои голы в интернете, изучили, где и за кого играл (смеется). Я работаю с группой атаки, ребята говорят, что им приятно тренироваться со мной. Делюсь своим опытом, подсказываю, как правильно действовать, а они внимательно слушают. Для этого меня и пригласили в клуб.

    – Что необычного было в первый день?

    – Некоторые ребята попросили сфотографироваться, но это нормально.

    – Смотришь на тренировочный процесс теперь иначе?

    – Непривычно, когда ребята обращаются ко мне Роман Анатольевич. Я‑то привык, что говорят Пав, СуперПав, а тут думаю: мне сказали или нет (улыбается). Но постепенно привыкаю, всe же это обязательный атрибут для тренера.

    • «Родина-2» выступает в группе «золото» дивизиона A Второй лиги.
    • На втором этапе соревнований команда занимает 8-е место с 5 очками после 6 матчей.
    • Павлюченко завершил карьеру в профессиональном футболе в ногинской «Звезде» в 2022 году, но позднее выступал в Медиалиге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.04.2024 11:24
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    Комментарии (1)
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    Спартач80
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    Правильный подход, не то что у гоблина Мостового...
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