Павлюченко рассказал о начале тренерской карьеры в «Родине-2»

Тренер нападающих «Родины-2» Роман Павлюченко рассказал, что пока не подписал контракт с клубом.

– На какой срок рассчитан контракт?

– А его на сегодняшний день нет. Я ничего не подписывал. Попросил первую неделю присмотреться, а дальше уже обсудим все необходимые нюансы.

– Правильно понимаю, что летом придется поступать на обучение тренера в РФС?

– Надо об этом задуматься. Со временем это пригодится. Вдруг мне с каждым днем будет всe интереснее и интереснее, а месяца через два буду кайфовать от того, что делаю в «Родине»? Я не строю сумасшедших планов на будущее, а живу сегодняшним днем.

– Тренер вратарей «Родины‑2» Алексей Зуев сказал, что молодые футболисты смотрят на тебя с открытым ртом. Заметил подобное?

– Молодежь, наверное, помнит. Или, как только объявили о назначении, сразу же посмотрели мои голы в интернете, изучили, где и за кого играл (смеется). Я работаю с группой атаки, ребята говорят, что им приятно тренироваться со мной. Делюсь своим опытом, подсказываю, как правильно действовать, а они внимательно слушают. Для этого меня и пригласили в клуб.

– Что необычного было в первый день?

– Некоторые ребята попросили сфотографироваться, но это нормально.

– Смотришь на тренировочный процесс теперь иначе?

– Непривычно, когда ребята обращаются ко мне Роман Анатольевич. Я‑то привык, что говорят Пав, СуперПав, а тут думаю: мне сказали или нет (улыбается). Но постепенно привыкаю, всe же это обязательный атрибут для тренера.