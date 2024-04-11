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    • Журналист Карпов рассказал о судьях РПЛ, которые получали деньги от «Чайки»

    Журналист Карпов рассказал о судьях РПЛ, которые получали деньги от «Чайки»

    Журналист Иван Карпов высказался об арбитрах Рафаэле Шафееве, Романе Сафьяне и Антоне Фролове, которые фигурируют в уголовном деле о договорных матчах «Чайки» из Песчанокопского. Ранее бывший директор клуба Олег Баян сообщил, что давал взятки судьям, в том числе трем упомянутым рефери.

    «Рафаэль в этом сезоне отсудил 12 матчей в Премьер-лиге и 3 встречи в Кубке России, Роман – 3 игры в чемпионате и 5 в Кубке, Антон – свистел на полях ФНЛ в наказание за косяки во встрече «Нижнего» с «Ростовом» в марте 2023-го. Но все же работал, а не получил черную метку. Что уж говорить о первых двух.

    Вопрос: почему продажные рефери продолжают обслуживать главные турниры нашего футбола? Мало того, судей, помогавших РФС в расследовании, оправдали – мол, они НЕ обещали Баяну обеспечить результат, а получали деньги только в случае победы «Чайки».

    Еще нечистыми на руку оказались Костевич, Городовой + Гурбанов. Но если Гурбанов на сделку с РФС пошел и спокойно судит себе РПЛ, то Костевич свидетельствовать против Баяна не стал и его дисквальнули пожизненно. Также в помощи РФС отказали и отправились на первенство водокачки: Степанищев, Качанов, Мезенцев и Максим Матюнин.

    Отдельная история с инспекторами выигрышных для «Чайки» матчей. К примеру, Алиева за сговор с Баяном вместо пожизненного срока отстранили на 5 лет. Сейчас Хыйса как ни в чем не бывало трудится во Второй лиге группы А», – написал Карпов.

    Журналист также сообщил, что Шафеев «сливает» информацию главе департамента судейства РФС Милораду Мажичу о происходящем в судейской тусовке. Из-за этого многие рефери опасаются с общаться с этим арбитром.

    • Железнодорожный районный суд Воронежа признал Олега Баяна виновным в 10 эпизодах подкупа арбитров и в одном эпизоде сговора с целью повлиять на результат матча в 2018–2019 годах. Он оштрафовал его на 1,8 миллиона рублей.
    • Позднее Воронежский областной суд запретил Баяну заниматься деятельностью в области профессионального спорта в ближайшие два года.

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    Комментарии (3)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1712830721
    Карп опоздал с инфой, час назад уже выложили.
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    ...уефан
    1712832758
    ...Карпов, мы и тебя посадим, за дезу!...
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    Цугундeр
    1712833352
    А чё ? ) Рафаэль Шафеев норм отсудил матчс КС -Зенит. По крайней мере ,"из-зала " были аплодисменты .)
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