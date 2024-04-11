Журналист Карпов рассказал о судьях РПЛ, которые получали деньги от «Чайки»

Журналист Иван Карпов высказался об арбитрах Рафаэле Шафееве, Романе Сафьяне и Антоне Фролове, которые фигурируют в уголовном деле о договорных матчах «Чайки» из Песчанокопского. Ранее бывший директор клуба Олег Баян сообщил, что давал взятки судьям, в том числе трем упомянутым рефери.

«Рафаэль в этом сезоне отсудил 12 матчей в Премьер-лиге и 3 встречи в Кубке России, Роман – 3 игры в чемпионате и 5 в Кубке, Антон – свистел на полях ФНЛ в наказание за косяки во встрече «Нижнего» с «Ростовом» в марте 2023-го. Но все же работал, а не получил черную метку. Что уж говорить о первых двух.

Вопрос: почему продажные рефери продолжают обслуживать главные турниры нашего футбола? Мало того, судей, помогавших РФС в расследовании, оправдали – мол, они НЕ обещали Баяну обеспечить результат, а получали деньги только в случае победы «Чайки».

Еще нечистыми на руку оказались Костевич, Городовой + Гурбанов. Но если Гурбанов на сделку с РФС пошел и спокойно судит себе РПЛ, то Костевич свидетельствовать против Баяна не стал и его дисквальнули пожизненно. Также в помощи РФС отказали и отправились на первенство водокачки: Степанищев, Качанов, Мезенцев и Максим Матюнин.

Отдельная история с инспекторами выигрышных для «Чайки» матчей. К примеру, Алиева за сговор с Баяном вместо пожизненного срока отстранили на 5 лет. Сейчас Хыйса как ни в чем не бывало трудится во Второй лиге группы А», – написал Карпов.

Журналист также сообщил, что Шафеев «сливает» информацию главе департамента судейства РФС Милораду Мажичу о происходящем в судейской тусовке. Из-за этого многие рефери опасаются с общаться с этим арбитром.